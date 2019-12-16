نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- أصبح القصر المعروف بظهوره بالمسلسل الكوميدي الأمريكي "The Beverly Hillbillies" أغلى عقار في كاليفورنيا بعد بيعه بنحو 150 مليون دولار.

ويشتهر العقار، والمعروف باسم "Chartwell"، بظهوره في افتتاحية المسلسل الكوميدي الأمريكي، "The Beverly Hillbillies"، ويقع في حي "بيل إير" بمدينة لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقار الراقي، والمصمم على الطراز الكلاسيكي للقصور الفرنسية، والذي يقع على مساحة 10 فدان، اشتراه نجل رجل الأعمال الأسترالي، روبرت مردوخ.

ظهر القصر الذي يحتوي على 18 غرفة نوم بافتتاحية المسلسل الكوميدي الأمريكي، "The Beverly Hillbillies"

ويظهر قصر "Chartwell" بالمسلسل الكوميدي الأمريكي "The Beverly Hillbillies"، والذي عُرض من عام 1962 حتى عام 1971، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "Clampett" غير المتحضرة بطريقة طريفة، والتي تنتقل إلى العيش في لوس أنجلوس بعد أن أصبحت ثرية.

وتجاوزت عملية البيع الرقم القياسي في مقاطعة لوس أنجلوس، وهو 110 ملايين دولار، والذي تحدد في أبريل/نيسان 2018، عندما باع المؤسس المشارك لمقهى هارد روك، بيتر مورتون، منزله على شاطئ البحر في مدينة ماليبو.

ويعد عقار حي "بيل إير" الفاخر ثاني أغلى منزل يتم بيعه على الإطلاق في الولايات المتحدة، إذ تتجاوزه شقة عملاقة بقيمة 238 مليون دولار في مدينة نيويورك، اشتراها رائد الأعمال الملياردير كينيث غريفين في يناير/كانون الثاني.

ومنذ عام 2016، بيعت 6 منازل في لوس أنجلوس مقابل 100 مليون دولار أو أكثر، وفقاً لتقارير "لوس أنجلوس تايمز". وتعود ملكية قصر "Chartwell" إلى الملياردير أندروجيري بيرنشيو، والذي توفي في عام 2017.

وصُمم القصر، الذي تبلغ مساحته 25 ألف قدم مربع، في عام 1930، من قبل المعماراي الأمريكي سومنر سبالدنغ، مع تصميم خارجي من الحجر الجيري، وخضع القصر لعملية تجديد في الثمانينيات من قبل المصمم الداخلي الفرنسي هنري صموئيل، وذلك وفقاً لقائمة "Gitlin Luxury Properties".

ويضم القصر 18 غرفة نوم، و24 حماماً، وقاعة رقص، وبيت ملحق للضيوف مكون من 5 غرف نوم ومصمم من قبل المهندس المعماري والاس نيف.

ويطل القصر على مناظر بانورامية للمدينة والمحيط الهادئ، ويتميز بحمام سباحة طوله 75 قدماً، وملعب لكرة المضرب، ومعرض سيارات يتسع لـ40 سيارة، وقبو للنبيذ يحتوي على 12 ألف زجاجة نبيذ، بالإضافة إلى حدائق مشذبة مع نافورة رائعة.

ويمتلئ تصميم القصر الداخي بمظاهر الفخامة، بما في ذلك الذهب، والرخام، والثريات، بحسب مقال نشر في مجلة "لوس أنجلوس" عام 2000.

وطُرح القصر لأول مرة للبيع في عام 2017، مقابل 350 مليون دولار، وفقاً لموقع "Forbes"، وكان أغلى عقار يعرض للبيع في الولايات المتحدة.

ويحمل العقار واحدة من أغلى الفواتير الضريبية السنوية في منطقة لوس أنجلوس، بمبلغ 1.3 مليون دولار، وفقاً لتقرير "لوس أنجلوس تايمز".