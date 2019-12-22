عارضة أزياء ظهرت مع محمد صلاح مؤخراً تُشعل أجواء مهرجان "ميدل بيست"

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي، والذي يُعد أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، حضور العديد من المشاهير والمؤثرين من حول العالم، وكان تواجد أشهر عارضات الأزياء من أبرز أحداث المهرجان الذي يُقام في الرياض بالسعودية.

وانطلقت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" مساء الخميس بتاريخ 19ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أشهر فناني دمج الموسيقى في العالم على 5 مسارح مختلفة، واستمر المهرجان حتى ليلة السبت بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول.

لقطة من فعاليات اليوم الأول لمهرجان "ميدل بيست" في السعودية

وفيما يلي أبرز الحضور من عارضات الأزياء

أليساندرا أمبروسيو

وتواجدت عارضة الأزياء البرازيلة، أليساندرا أمبروسيو، والتي أثارت الجدل في الأونة الأخيرة بعد ظهورها في جلسة تصوير لغلاف مجلة "GQ" مع اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ونشرت أمبروسيو صوراً لها خلال تواجدها بالمهرجان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام"، وعلّقت: "وقت رائع في مهرجان ميدل بيست".

وأعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل شيخ، نشر مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، يظهر تجول عارضة الأزياء الشهيرة بالمهرجان في يومه الثاني.

حليمة عدن

ونشرت عارضة الأزياء المحجبة، حليمة عدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صوراً لها خلال تواجدها بالمهرجان.

وارفقت عدن صورتها مع هذا التعليق: "ليلة أمس كانت أكثر من ساحرة، شكراً جزيلاً مهرجان ميدل بيست على الترحيب الجميل، ستظل السعودية تحمل مكانة خاصة في قلبي إلى الأبد".

ويني هارلو

وحضرت كذلك عارضة الأزياء الكنديّة، ويني هارلو، والتي علّقت عبر صفحتها بموقع انستغرام: ممتنة للغاية بعودتي إلى السعودية. تحمل المملكة مكانة خاصة بالنسبة لي إذ صورت أولى جلسات التصوير لغلاف مجلة "فوغ" هنا في الرياض هذا الصيف وأنا سعيدة بعودتي لحضور مهرجان "مدل بيست".