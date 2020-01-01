من مصر إلى دبي ثم الصين.. إليك أكثر المباني المرتقبة في عام 2020

نشر الأربعاء ، 01 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد عام 2019 العديد من الإنجازات في مجال الهندسة المعمارية، مثل اكتمال أطول مبنى في أفريقيا، وافتتاح أول مطعم تحت الماء في أوروبا. وشهد العام أيضاً خسائر بسبب احتراق كاتدرائية نوتردام.

ومع بداية عقد جديد، يبدو أنه من الأنسب أن نتطلع إلى الهياكل التي ستشكل مدننا في العام الجديد. وإليك بعض من أكثر المباني المرتقبة والتي سيتم افتتاحها أو إكمالها في عام 2020.

"Vancouver House"، كندا

"Vancouver House"، كندا.

عند مشاهدة هذا المبنى من بعيد، سيظن المرء أنه يتحدى قوانين الجاذبية، فهو يلتف بشكل مدهش من قاعدته المستطيلة الشكل إلى شكل ثلاثي من الأعلى.

وصُمم هذا المبنى الفريد على يد المهندس الدنماركي، بيارك إنجلز.

ويُعد تصميمه استجابة ذكية للعديد من القيود التي حددت حجم بصمة البرج في وسط فانكوفر.

"Nanjing Zendai Himalayas Center"، الصين.

"Nanjing Zendai Himalayas Center"، الصين.

تندمج تصاميم ما يانسونغ، المستوحية من لوحات "shanshui" الصينية التقليدية التي تعني "جبل وماء"، مع الطبيعة والبيئة المبنية.

وتبلغ مساحة هذا التطوير 23 فداناً، وهو يقع في مدينة نانجينغ التاريخية في الصين.

وتجعل الزعانف البيضاء غير المنتظمة المجمع يبدو وكأنه عبارة عن جبال جليدية، وتؤكد خطوطها المتدفقة ما تصفه شركة "MAD"بـ"فلسفة تعاون بين البشرية والطبيعة".

"Powerhouse Telemark"، النرويج

"Powerhouse Telemark"، النرويج.

تصدرت شركة "Snøhetta" العناوين العام الماضي بافتتاحها لأول مطعم تحت الماء في أوروبا، بالقرب من أقصى جنوب النرويج.

ولكن، نالت الشركة شهرتها أيضاً لمبانيها المبتكرة التي تتميز بكونها ذات انبعثات كربوني سالبة، والتي تُنتج طاقة أكبر مما تستهلك على مدى حياتها.

ومن أحدث مشاريعهم "الإيجابية الطاقة" هي "Powerhouse Telemark".

"New Museum of Western Australia"، أستراليا

"New Museum of Western Australia"، أستراليا.

عندما يأتي الأمر لتصميم متحف على موقع مليء بالمباني التاريخية، واجهت شركة "Hassell and OMA " للعمارة مهمة تتمثل في بناء متحف معاصر مع الحفاظ على التراث المُحيط به في الوقت ذاته.

وكانت النتيجة ابتكاراً مذهلاً يتفاعل ويكمل ويلتف حول الهياكل الموجودة بالفعل.

المتحف المصري الكبير، مصر

المتحف المصري الكبير، مصر.

ما زال المتحف المصري الكبير، وهو مشروع بقيمة مليار دولار على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، قيد الافتتاح. ويبدو أنه سيفتتح أخيراً في عام 2020.

وإضافةً إلى توفيره لمنزل دائم لآلاف الكنوز الأثرية، يرمز المتحف إلى الجهود المبذولة لإصلاح صناعة السياحة في أعقاب ثورة عام 2011.

مطار برلين براندنبورغ، ألمانيا

مطار برلين براندنبورغ، ألمانيا.

قد يترقب الناس افتتاح مطار برلين براندنبورغ لأنه تأخر عن موعد افتتاحه لقرابة عقد من الزمن تقريباً، وليس بسبب تصميمه. وبعد أعوام من الصعوبات، من المقرر أخيراً افتتاح هذا المطار في عام 2020.

"Opus"، دبي

"Opus"، دبي.

بعد أكثر من 3 أعوام على وفاتها، تواصل المهندسة المعمارية العراقية زها حديد وضع بصمتها في مختلف المدن حول العالم.

ومبنى "Opus" مصمم كبرجين منفصلين يندمجان مع بعضهما البعض ليشكلا مكعباً. ويرتبط البرجان خلال فسحة عليا تتكون من 4 طوابق تقع بجانب جسر بـ3 طوابق على ارتفاع 71 مترا فوق سطح الأرض.

"1000 Trees"، الصين

"1000 Trees"، الصين.

الآن، أصبحن رؤية المصمم البريطاني توماس هيذرويك لجبل حضري مغطى بالأشجار، والذي بدى بعيداً عن المنال، حقيقة.

ويحتل المشروع الذي تبلغ مساحته 3.2 مليون قدم مربع مساحة كبيرة من ضفة نهر في شنغهاي.

وتبرز منها أعمدة هيكلية لتحتضن بعض النباتات والمساحات الخضراء.

"M+ Museum"، الصين

"M+ Museum"، الصين.

من المتوقع أن يحتوي هذا المتحف واحد من أكثر مجموعات الفنون البصرية المعاصرة إبهاراً في القارة الآسيوية. ويظهر المبنى، من تصميم شركة العمارة السويسرية "Herzog & de Meuron"، على شكل حرف "T" مقلوب.

ويخصص الهيكل الأفقي لاحتضان مساحات المعارض، بينما يخصص الهيكل الرأسي لأي شيء آخر.

جناح سنغافورة في إكسبو 2020، دبي

جناح سنغافورة في إكسبو 2020، دبي.

بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول، سيشهد "إكسبو 2020" في دبي مئات الدول المشاركة وهي تبنى الأجنحة الخاصة بها.

وقد تكون فكرة سنغافورة، التي تتمحور حول إنشاء واحة في الصحراء العربية، الفكرة الأكثر طموحاً.

وسيجلب هذا الجناح مساحات خضراء كثيفة إلى الإمارات العربية المتحدة، وتعتقد "WOHA"، وهي الشركة الهندسة المعمارية وراء هذا المشروع، أنها تستطيع جعل هذا المشروع محايد الطاقة خلال فترة المعرض.