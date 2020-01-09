أجمل من أن تصدّق.. شاهد الغابة "الرقمية" في اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا عن خطط لإنشاء "مدينة المستقبل"، حيث ستختبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل الروبوتات، والتنقل الذاتي، والبيوت الذكية على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع الطموح، والذي يُطلق عليه اسم "Woven City"، العام المقبل على سفوح جبل فوجي، والذي يبعد عن العاصمة اليابانية طوكيو حوالي 60 ميلًا.

صورة رقمية توضح عمل المركبات الصغيرة ذاتية التحكم بجانب المشاة

ولدى الإعلان عن المشروع خلال معرض إلكترونيات المستهلك (CES)، والذي أقيم بمدينة لاس فيغاس، وصف الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، أكيو تويودا، المدينة الجديدة بأنها "مختبر حي" سيتيح للباحثين، والعلماء، والمهندسين اختبار التكنولوجيا الناشئة في "بيئة واقعية".

وسيتم تطوير المشروع الجديد عبر موقع تبلغ مساحته 175 فداناً كان مقراً لمصنع شركة تويوتا في السابق، وقالت الشركة إن المشروع سيتم تشغيله بواسطة خلايا وقود الهيدروجين والألواح الشمسية على السطح، كما وصفت المدينة بأنها "مستدامة بالكامل".

والجدير بالذكر أنه لن يُسمح إلا للسيارات التي تتمتع بالقيادة الذاتية والخالية من أي انبعاثات بالعمل في شوارعها، كما سيتم استخدام أسطول من المركبات ذاتية القيادة المعروفة باسم "Toyota e-Palettes" لأغراض التوصيل والتجزئة.

من المقرر أن تبدأ أعمال بناء المدينة الجديدة بحلول عام 2021

وعند الافتتاح، من المتوقع أن تكون المدينة موطناً لنحو آلفي شخص. وأشارت تويوتا إلى أن موظفي الشركة وعائلاتهم سيكونوا أول سكانها، بالإضافة إلى المتقاعدين، وتجار التجزئة، والباحثين والمشاركين الآخرين في المشروع.

سيستخدم الخشب في بناء معظم مباني المدينة

وتتعاون شركة صناعة السيارات اليابانية مع شركة الهندسة المعمارية الدنماركية، بيارك آنجلز جروب، والتي يشار إليها غالباً باسم"BIG" التي صممت الخطة الرئيسية للمدينة. وسيتم إنشاء المباني في الموقع من الخشب بشكل أساسي مع استخدام تقنية الإنتاج الآلي، كما تتطلع تصاميم المباني إلى تاريخ اليابان بحثاً عن الإلهام، إذ يتضمن تقنيات النجارة التقليدية والسقوف الواسعة التي تميز طراز العمارة اليابانية.

ستشمل المنازل أجهزة استشعار لفحص صحة السكان واحتياجاتهم اليومية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة BIG، المعماري بيارك آنجلز، والذي صممت شركته مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر شركة غوغل في كل من لندن ومنطقة وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، إن التقنية الذكية ستمتد إلى داخل المنازل في المدينة.

وأوضح آنجلز أن المنازل في مدينة Woven City ستكون بمثابة مواقع اختبار للتكنولوجيا الجديدة، مثل استخدام الروبوتات للمساعدة في الحياة اليومية، وستستفيد هذه المنازل الذكية من الاتصال الكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي المستند إلى أجهزة الاستشعار للقيام بالأشياء تلقائياً، مثل إعادة تخزين الثلاجة، أو إخراج القمامة، أو حتى العناية بحالتك الصحية."

وسيتم إخفاء مرافق تخزين الطاقة وتنقية المياه تحت الأرض، وفوق الأرض. وتتميز الخطة الرئيسية لتصميم شركة BIG بساحة وحدائق ومنتزهات خالية من السيارات، مع تأكيد آنجلز على أهمية الأماكن العامة في تصميمه.

ومن المقرر، أن تبدأ أعمال البناء في المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021. ولم يتم تحديد تاريخ تقريبي لموعد اكتماله.