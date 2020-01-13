دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعد شارع فؤاد أحد أهم شوارع مدينة الإسكندرية، كما يعد من أقدم شوارع العالم، ويحتفي بوجود العديد من المباني الأثرية والمسارح ودور السينما. وفي هذا المشروع، يوثق المصور وصانع الأفلام الوثائقية المصري حازم العطار أبرز جوانب شارع فؤاد باستخدام تقنيات تصوير وتعديل متعددة.

شارع فؤاد من اتجاه منطقة العطارين

ويقول العطار إن مشروع توثيق شارع فؤاد يأتي ضمن مشروع واسع النطاق يهدف لتوثيق مدينة الإسكندرية، ويحمل عنوان "الأرض إسكندرية"، وقد بدأ بتنفيذ المشروع منذ أكثر من 3 سنوات، وخطرت له تلك الفكرة عام 2017، عقب مشاركته بمعرض "شوارع منذ 2300 عام"، عندما لاحظ الاختلاف الذي طرأ على المباني التي التقط لها الصور بشارعي فؤاد والنبي دانيال مع لقطات قديمة تعود إلى فترة العشرينيات والثلاثينيات.

مبنى L- passage بشارع فؤاد

وقد حصل الشارع على اسمه نسبةً إلى الملك فؤاد، ويقع بمنطقة وسط البلد بمدينة الإسكندرية، ويعود تاريخه للعصر البطلمي، من القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كان يسمى آنذاك بـ"الطريق الكانوبي".

أحد المباني القديمة بشارع فؤاد

ولا يختلف أسلوب العمارة في شارع فؤاد كثيراً عن باقي أحياء الإسكندرية القديمة، بحسب ما ذكره العطار.

مبنى المركز الثقافي اليوناني بشارع فؤاد

وتتميز مباني شارع فؤاد بطراز العمارة اليوناني أو الفن الإيطالي المعماري "الفلورنسي"، ومن أبرزها دار أوبرا الإسكندرية التي بناها المعماري الفرنسي جورج بارك، بحسب موقع أرشيف مصر.

مبنى مركز الحرية والأبداع - "كلوب محمد علي" سابقاً بشارع فؤاد

وقد تأثرت مدينة الإسكندرية بشكل عام بالفنون والثقافة والعمارة الإيطالية، ولا يزال شارع فؤاد يحتفظ بطرازه المعماري الفريد، إذ يشعر كل من يدخل إليه وكأنه في أحد الأحياء أو الشوارع الأوروبية، بحسب ما قاله العطار.

مبني مكتبة الأهرام في تقاطع شارع فؤاد مع شارع النبي دانيال

وأراد العطار توثيق الأماكن المهمة بالإسكندرية بطريقة مختلفة. لذا، لم يقتصر المشروع على التقاط الصور الفوتوغرافية بل استعان بتقنية الفيديو حتى يبرز كل تفاصيل المكان، كما عمل على إضافة لمسة فنية على الصور الفوتوغرافية، حتى تبدو وكأنها لوحات مرسومة.

مبنى مكتبة الأهرام في تقاطع شارع فؤاد مع شارع النبي دانيال

ويأمل العطار أن يكون المشروع مرجعاً لما تبقى تاريخياً وتراثياً وثقافياً وفنياً لمدينة هي من أقدم مدن العالم.

دار أوبرا الإسكندرية - مسرح سيد درويش

ويتضمن المشروع الكثير من معالم شارع فؤاد المهمة، فعلى سبيل المثال هناك مبنى دار الأوبرا - مسرح سيد درويش، ومبنى "L passage"، ومبنى المركز الثقافي اليوناني، ومبنى مكتبة الأهرام، ومركز الحرية للإبداع والذي كان يُعرف سابقاً بـ"كلوب محمد علي".

شارع فؤاد

كما يوجد أيضاً المتحف اليوناني الروماني، والمبني على الطراز الإيطالي الحديث، ويضم مجموعة رائعة من الآثار الغارقة التي تم انتشالها من مياه البحر المتوسط، كما يشمل قطع أثرية من جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.

مسجد العطارين بشارع فؤاد

ويعد شارع فؤاد مركزاً للأدب والفنون في الإسكندرية، حيث سكن فيه الشاعر اليوناني كفافيس، كما كان محور أهم روايات الأدب العالمي وهي "رباعية الإسكندرية"، والتي كتب فصولها الروائي الإنجليزي لورانس داريل، والذي كان يعمل بالقرب منه.