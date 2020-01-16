قد تكون هذه السيارة قريباً الأعلى قيمة في مزاد علني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن تم شراء عمل الفنان البريطاني، داميان هيرست، بأقل من 800 دولار، فإن العمل ذاته قد يُباع بأكثر من مليوني دولار، عند عرضه في مزاد علني بلندن، الشهر المقبل.

ولدى سؤالك عن هذا العمل، الذي يُعرف باسم "Bodies"، فهو عبارة عن خزانة، دون أبواب، مليئة بجميع الأدوية التي يمكن أن تتخيلها، بدءاً من قطرات العيون.

ويُذكر أن العمل الفني يقدر بمبلغ، يتراوح بين 1.6 مليون دولار إلى 2.3 مليون دولار، في المزاد العلني.

واشترى جامع القطع الفنية، روبرت تيبليس، هذا العمل بـ 782 دولاراً، في عام 1989، فهو جزء من مجموعة أعمال الفنانين البريطانيين الشباب، "YBA"، كما سيتم عرضه للبيع في شركة المزاد "فيليبس"، خلال شهر فبراير/ شباط.

وبحسب موقع "فيليبس"، فإن تيبليس يعمل في المجال المصرفي، إذ بدأ بتجميع القطع الفنية منذ نشأة الحركة التي حولت الفن البريطاني المعاصر، كما أسس لغة فنية جديدة مبنية على التمرد والجرأة.

ويعد عام 1989 بمثابة بداية لسلسلة عمل هيرست المرتبطة بـ"الطب"، حيث عرض أول أربع من أصل 12 خزانة، كانت قد أنتجت باستخدام علب أدوية فارغة.

وتتألف مجموعة روبرت تيبليس من أكثر من 30 عملاً، قد يصل قدرها إلى 5 ملايين دولار، كما تتضمن 6 أعمال فنية لهيرست، إضافة إلى فنانين آخرين، مثل جيلبرت وجورج.

وفي حديثه مع CNN، قال تيبليس إنه أحب عمل "Bodies" منذ اللحظة التي رأى فيها صورة العمل لأول مرة.

ووصف العمل الفني بأنه ممتع للغاية، إذ أوضح أنه "كلما تمعنت النظر بالعمل، كلما بدأت في فهم التفاصيل الصغيرة، وأنواع الأدوية المختلفة التي وضعت فيه".

وأضاف: "لطالما تلقت خزانة الأدوية أقوى ردود الفعل، بالمقارنة مع جميع الأعمال الفنية في مجموعتي، هناك شيء أساسي حول امتلاك منتج تربطه بأمر شخصي، مثل صحتك، وتعرضه أمام الناس بهذه الطريقة".