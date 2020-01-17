دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل شركة "AMMAN Gems and Pearls"، في الهند، على طرح لؤلؤة نادرة وطبيعية، وجدت في الخليج، في مزاد علني، كانت تحمل اسم "الله" باللغة العربية، بحسب ما ذكرت شركة هندية لموقع CNN بالعربية.

وبدورها، أوضحت الشركة الهندية أنها لاحظت وجود اسم "الله" بعد استخراج اللؤلؤة من داخل المحار، إذ لم تظهر عليها أي نوع من أنواع التآكل، لتكون سليمة من حيث الجودة.

وضعت اللؤلؤة داخل قلادة تتألف من 5 لآلئ، بحيث لا تتصل اللؤلؤة الأساسية، التي تم العثور عليها في مياه الخليج العربي، مع أي معدن خارجي.

وتتكون القلادة من حوالي 65 جراماً من الذهب الأبيض، عيار 18 قيراط، وهي مرصعة بـ 424 ماسة من فئة 3.74 قيراط، إضافة إلى 5 ألماسات من فئة 0.41 قيراط.

ليس ذلك فحسب، وإنما تتميز القلادة بوجود قفل قابل للفك، إذ يستطيع المالك والصانع فقط فصل اللؤلؤة عن القلادة.

وصرّحت الشركة الهندية، في حديثها مع موقع CNN بالعربية، قائلة: "تلقينا عرضاً قيمته 300 مليون دولار أمريكي، ولكننا ما زلنا نبحث عن عروض أفضل.. ففي حال سئلنا عن قيمة اللؤلؤة، نقول 300 مليون دولار، كون هذا العرض يحتل المرتبة الأولى في قائمتنا".

وكانت هذه اللؤلؤة قد اعتمدت من قبل عدد من مختبرات الأحجار الكريمة الوطنية والعالمية، منها مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ والاحجار الكريمة، وزارة الصناعة والتجارة، في البحرين. بالإضافة إلى المؤسسة البحثية "GIA" في أمريكا، ومختبر "SSEF" في نيوزيلندا.