مصمم من دبي يكشف عن فستان زفاف يحتاج إلى "قرية" لنقله من مكان إلى آخر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المؤكد أن فستان الزفاف هذا سوف يأخذ أنفاسك عند النظر إليه، ولكن ليس بسبب تفاصيله الفاخرة فقط، بل بسبب حقيقة أن نقل هذا الفستان يحتاج إلى "قرية" بأكملها!
وكشف المصمم الفلبيني مايكل سينكو، الذي يتخذ من دبي مقراً له، عن أحدث تصاميمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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Beautiful exquisite fully crystallized wedding gown with a 3-meter train of intricate petal layers with full Swarovski crystals for our lovely bride from ABU DHABI...The bride specifically asked me to create her dream wedding a 50’s inspired Dior gown...So I made her dream wedding gown with a couture M5 touch on it...@sayed5inco @lebaneseweddings @weddedwonderland #couture #M5Brides #wedding #Swarovski #Dubai #MyDubai #MadeinDubai #MichaelCinco
وفي مقطع فيديو نُشر مؤخراً في حساب علامته التجارية "Michael Cinco" الرسمية على "إنستغرام"، يمكن رؤية مظهر فريد لفستان زفاف يساعد في نقله 7 أشخاص.
ورافق الفيديو تعليق يقول: "يتطلب الأمر قرية لمجرد نقل فستان زفاف مصمم خصيصاً ويبلغ طوله 3 أمتار من الاستديو إلى جلسة القياس النهائية للزبونة".
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Beautiful exquisite fully crystallized wedding gown with a 3-meter train of intricate petal layers with full Swarovski crystals for our lovely bride from ABU DHABI...The bride specifically asked me to create her dream wedding a 50’s inspired Dior gown...So I made her dream wedding gown with a couture M5 touch on it...Thank you @jvvictorino for the amazing video...@sayed5inco @lebaneseweddings @weddedwonderland #couture #M5Brides #wedding #Swarovski #Dubai #MyDubai #MadeinDubai #MichaelCinco
وزُين الفستان بقطع الكريستال بالكامل، وهو يتميز بقطعة خلفية يصل طولها إلى 3 أمتار، وصمم ذلك الجزء من الفستان على شكل طبقات من بتلات الورود مزينة ببلورات "سواروفسكي"، وفقاً لما كُتب على "إنستغرام".
كما ذكر الحساب الرسمي لعلامة "Michael Cinco" التجارية أنه تم صنع فستان الزفاف خصيصاً لعروس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكانت قد طلبت العروس أن يتم تصميم فستان أحلامها بشكل مستوحى من فستان من علامة "ديور" الفاخرة من الخمسينيات.