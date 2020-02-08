دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف تقوم بنطق اسم الفنان الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ؟ من المحتمل أنك تنطقه بشكل خاطئ، وفقاً لما ذكره خبراء لدى إطلاق معرض تفاعلي يتمحور حول الفنان ذاته في لندن، بالمملكة المتحدة.

وتوفّر تجربة "Meet Vincent van Gogh" في لندن للزوار تركيبات تفاعلية، ومشاهد مذهلة، وروايات آسرة، إذ أنها تنقل المشاهد عبر حياة الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ.

ولكن قام الدليل الصوتي في المعرض، والذي أنشأه متحف فان جوخ في أمستردام، بإثارة الاستغراب بسبب نطقه اسم الفنان محاكياً النطق الأمريكي، أي "فان جو".

وفي بريطانيا، يميل الأشخاص إلى لفظه كـ"فان جوف".

يمنح معرض "Meet Vincent van Gogh" في لندن نظرة على حياة الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ.

وأثار نطق الدليل الصوتي لاسم الفنان نقاشاً في المؤتمر الصحفي بين السفير الهولندي لدى المملكة المتحدة، سايمون سميتس، والمدير الإداري لمتحف فان جوخ، أدريان دونزلمان، وحفيد هذا الفنان، ويليم فان جوخ.

وفي حديثه مع CNN، قال مؤلف كتاب "Starry Night: Van Gogh at the Asylum"، مارتن بايلي، إن هناك المزيد من الاختلافات عندما يأتي الأمر لنطق الاسم حول العالم، وأثر ذلك في الطريقة التي وقع فيها الفنان الهولندي باسمه على لوحاته.

في العادة، وقع الفنان الهولندي باسمه على لوحاته بكلمة "فنسنت".

وأشار بايلي، الذي يكتب مدونة عن فان جوخ في صحيفة "The Art Newspaper" إلى وجود دليل صوتي تتجول معه في المعرض في لندن يقوم بلفظه اسم الفنان كـ"جو"، كما يقومون به في الولايات المتحدة.

وقال بايلي: "يقول الإنجليز جوف، ويقول الفرنسيون جوج، ويقولها اليابانيون بطريقة مختلفة أيضاً، ويلفظه الهولنديون بصوت حلقي".

وأضاف: "من الصعب دائماً معرفة كيفية النطق، وهو ليس سهلاً لشخص إنجليزي أو أمريكي، فليس لدينا ذلك الصوت. ويبدو الأمر دقيقاً أكثر من اللازم إذا أصر المرء على طريقة النطق الهولندية".

وسافر فان جوخ بشكل منتظم حول أوروبا، إذ انتقل إلى لندن ليعمل كتاجر فنيّ عندما كان في العشرين من عمره، كما أنه عاش في فرنسا.

ووقع الفنان باسمه على لوحاته بكلمة "فنسنت" ببساطة، وكان يُشار إليه بالسيد فنسنت.

وقال بايلي: "لطالما أراد (الفنان) أن يكون فنسنت لأن الفرنسيين والإنجليز لم يتمكنوا من نطق اسمه".

وفي رسالة إلى شقيقه ماثيو في عام 1888، وبعد فترة وجيزة من انتقاله فان جوخ إلى آرل في فرنسا، أوضح الفنان قائلاً: "في المستقبل، يجب وضع اسمي في الفهرس بالطريقة التي أوقع بها على اللوحات، أي فنسنت، وليس فان جوخ، وذلك لأن الأشخاص هنا لن يكونوا قادرين على نطق هذا الاسم".

وقام متحف فان جوخ بإنشاء مقطع فيديو يسأل الزائرين حول العالم عن الطريقة التي يلفظون بها اسم فان جوخ.

وإذاً، ما الذي يجب على المرء فعله في حال كان من الصعب نطق الاسم؟ ينصح بايلي بالمزج ما بين النطق الإنجليزي، والفرنسي، والهولندي.

ويستمر معرض "Meet Vincent van Gogh" في لندن من 7 فبراير/شباط إلى 21 مايو/أيّار.