مخبأ نووي في حال هجوم "الزومبي" لما بعد نهاية العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما كشف إيلون موسك النقاب عن شاحنة تسلا المصفحة "Cybertruck"في أواخر العام الماضي، قام البعض بمقارنتها بسيارات أفلام الخيال العلمي، وهذه المرة، كشفت شركة روسية للتصميم المعماري عن تصميم مخبأ مصفح ليتناسب مع الشاحنة المستقبلية.
وصُمم هيكل المخبأ متعدد الطوابق، والذي أطلق عليه اسم "CyberHouse"، لمقاومة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، والزلازل، والتلوث الإشعاعي.
وتزعم الشركة التي تقف وراء الاقتراح، وهي شركة معمارية حديثة مقرها سانت بطرسبرغ، أن المبنى يمكن أن يحمي السكان أيضاً من هجوم الزومبي، إذ لن يتمكن الأحياء الأموات من تسلق جدرانه المائلة أو اختراق أبوابه المغلقة بدفع الهواء.
وتُطابق سلسلة الصور الرقمية الخاصة بالمخبأ تصميم شاحنة تسلا "Cybertruck" والتي تظهر بوضوح خارج المخبأ. ويعكس تصميم المخبأ المفهوم المميز للشكل الهندسي للشاحنة وهيكلها المعدني، كما يوفر مساحة مخصصة للشاحنة التي يبلغ طولها 20 قدماً تقريباً.
ويشير البيان الصحفي للمشروع الذي تبلغ مساحته 984 قدماً مربعاً، إلى أنه يمكن أن يستوعب بشكل مريح ما يصل إلى 7 أشخاص في حالة وقوع أي كارثة. وقال المعماري الرئيسي للشركة، أليكس ويزيفسكي، إنه مستوحى من تصميم كل من سيارات تسلا والغواصات، إذ يتمحور اقتراحه حول الخرسانة المسلحة.
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CyberHouse . The new Tesla model unveiled by Ilon Musk left many scratching their chins. MODERN HOUSE architects suggest a scenario under which the weirdness of Cybertruck's engineering and design makes sense. . ...A zombie virus has finally broken out at a top-secret biolab. Decades of warnings from pop culture were not enough. Mindless but determined hordes of undead roam the countryside, devouring town after unsuspecting town. What do survivors have in common? They are, of course, in top shape, stress-resistant and trigger-happy, but there is a deeper secret to their success - a fortified abode and a nasty rover car... . After a post-apocalyptic pickup truck was presented to humanity this November, MODERN HOUSE decided to take care of the home castle. . The Cyberhouse is an architectual concept in line with Ilon Musk's. . It is a self-sufficient multi-level bunker designed for living in a range of extreme conditions, from a Z Day to a nuclear fallout. . The slanted walls of reinforced concrete and high-strength steel keep away environmental shocks, mechanical and electromagnetic. Shielded windows, metallic blinds and airlocks add to the security. . An elevator to bring up the Cybertruck is located in the middle of the atrium, insolated through a glass cover. . 6 or 7 people can wait for it all to blow over here in comfort, taunting zombies outside in complete personal safety. . Check a pictures and drawings in our profile @modern_house_spb . @teslamotors @teslacybertruck @tesla_official @teslamotorsclub #tesla #cybertruck #elonmusk #cyber #truck #architecture #modernhouse #zombie
وأوضح ويزيفسكي عبر البريد الإلكتروني أنه "أثناء تطوير مخبأ CyberHouse، أخذنا كأساس مبدأ بناء غواصات نووية حديثة، تتألف من عدة ... قذائف واقية" ويوفر الغلاف متعدد الطبقات المقترح في مشروعنا أقصى درجات الأمان من الكوارث المختلفة".
وستساعد أنظمة معالجة وتنقية المياه والهواء في البقاء على قيد الحياة في حال قُطعت الإمدادات، وقال ويزيفسكي إن المنزل، الذي يوصف بأنه "يتمتع بالتحكم الذاتي بالكامل"، سيتم تشغيله أيضاً بواسطة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مما يمكن السكان من العيش هناك لمدة تصل إلى عام دون الحاجة إلى المغادرة.
وبطبيعة الحال، فإن إدراج شرفة خارجية من أجل الاستمتاع بالحمامات الشمسية يجعل من مخبأ CyberHouse ملاذاً فاخراً لأصحاب شاحنة تسلا المميزة، كما يتضمن تصميم الهيكل حمام سباحة صغير الحجم، إذا رغب السكان في ذلك.
ورغم أنه لا توجد أي خطط فورية لبناء "CyberHouse"، إلا أن المهندس المعماري أعرب عن ثقته بأن رؤيته ستصبح حقيقةً في القريب العاجل، كما ذكر اهتمام العديد من "العملاء المحتملين" في كل من روسيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة. وبدلاً من أن يكون مستقبلاً مستجداً ، يعتقد ويزيفسكي أن مخبأه يقدم نظرة واقعية على كيفية تطور أذواقنا الجمالية.