يسرا تستعرض إطلالة ملكة فرعونية على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضرت الفنانة المصرية يسرا حفل توزيع جوائز الأوسكار، بتاريخ 9 شباط/فبراير، بإطلالة ملكة فرعونية مميزة، من أنامل المصمم اللبناني زهير مراد.

الفنانة المصرية يسرا على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا

ووصلت الفنانة المصرية يسرا إلى مسرح دولبي في هوليوود، في كاليفورنيا مساء 9 فبراير/شباط، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92.

واستطاعت يسرا أن تخطف الأنظار بفستان مصمم خصيصاً من مجموعة أزياء المصمم اللبناني زهير مراد لموسم ربيع وصيف 2020، والمستوحى من ملكات مصر القديمة.

ونشرت الفنانة المصرية صورة لإطلالتها الفرعونية على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، وعلقت :"حفل الأوسكار 2020 .. أنا هنا".

ونشرت الصفحة الرسمية لخط أزياء زهير مراد، عبر خاصية القصة على موقع "انستغرام"، وصفاً للفستان الذي صُمم خصيصاً للفنانة المصرية، بعبارة: "تبدو يسرا رائعة خلال حفل جوائز الأكاديمية السنوي الـ92 بفستان إيكو طويل مصمم خصيصاً، ومزين بالريش بلون ذهبي وأكمام طويلة، من مجموعة زهير مراد لربيع وصيف 2020".

وانضمت يسرا إلى صفوف أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في يوليو/ تموز العام الماضي، لذا كانت واحدة من بين حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، وكعضو في الأكاديمية، كانت الممثلة المصرية مؤهلة للتصويت للفائزين بجوائز هذا العام.

وعرض اللبناني زهير مراد، الشهر الماضي، مجموعته لموسم ربيع وصيف 2020، التي تقدم تشكيلة فرعونية مميزة استُوحيت من ملكات مصر القديمة، خلال فعاليات أسبوع الأزياء الراقية في باريس.