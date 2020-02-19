سائق سيارة أجرة يتلقط صوراً حالمة للحياة في اليابان خلال مناوبته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تساءلت يوماً كيف يبدو العالم من وجهة نظر سائق سيارة الأجرة؟ وفي اليابان، استطاع سائق سيارة أجرة ياباني أن يوثق تغيرات مدينتي طوكيو ويوكوهاما خلال انتظاره الإشارة الضوئية أو الركاب، فكيف بدت تلك الصور؟

نشأ إنوموتو في طوكيو لكنه اختار يوكوهاما مقراً له بسبب حنينه إلى عصرٍ مضى

ويعرف سائق سيارة الأجرة الياباني، إسو إنوموتو، زوايا طوكيو ويوكوهاما بشكل وثيق.

ولأكثر من عقد من الزمن، قام إنوموتو، البالغ من العمر 43 عاماً، بتصوير خصائص تغيير شكل المدينتين من سيارة الأجرة التي يقودها، أو عندما تتحول الإشارة الضوئية إلى اللون الأحمر، أو أثناء انتظاره لراكبه التالي.

امرأة تمشي في منطقة سكنية في يوكوهاما بينما تسلط المدينة الأضواء الساطعة عليها

ويلتقط إنوموتو الصور طوال فترة مناوبته الليلية، ثم يركّب لقطات متعددة لتكوين تأثير حالم، وتنتج الصور النهائية لمحات أثيرية للأفراد قبل أن يتلاشوا في ظلمة الليل.

وعرضت أعمال إنوموتو كجزء من عرض جماعي في متحف طوكيو للتصوير الفوتوغرافي. كما عرضها بمعارص فردية مستقلة، مثل معرض "Gallery Kan" في طوكيو.

يصور إنوموتو المهرجانات في مناطق الشمالية في اليابان، موضحاً أنها تمنحه نظرة ثاقبة على الحياة المحلية

وتشير الصور، المستوحاة من الرسامين الأوروبيين، أمثال فينسنت فان خوخ، إلى شعور سائقي سيارات الأجرة الذين يجوبون الشوارع مع الغرباء، بالوحدة. وفي اليابان، لا ينخرط السائقون غالباً في المحادثة ما لم يتحدث الراكب أولاً.

ويلتقط إنوموتو هذه المواجهات المؤقتة غير المعلنة مع الركاب أو حتى المارة فقط.

تظهر أعمال إنوموتو التأثير العميق لمشاركة المراقب والعابر من عالمين مختلفين

ويشير إنوموتو إلى أنه يحب التقاط صور للمارة عندما يمرون أمام سيارته، فهم بمثابة انعكاس له، مضيفاً أنه يستطيع أن يرى شيئاً من نفسه في الشخص الذي أمام سيارته.

وفي السنوات الأخيرة، قام إنوموتو بتركيب كاميرا بلوحة القيادة لتتيح له فرصة توثيق مجمل رحلته، ويوضح ذلك قائلاً: "عندما أقود مع الركاب، يمكن أن أرى لقطة تعجبني ولكني لا أتمكن من رفع يدي عن عجلة القيادة. وفيما بعد آخذ اللقطات من جهاز التصوير، ولا يفوتني شيء بهذه الطريقة".