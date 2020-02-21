فنان يقدم مباني القاهرة بحلة جديدة بصور نجوم سينما مصر والعالم

ما هي رسالة فناني الغرافيتي؟ ولمن تعود ملكية الرسم على الجدران بالشارع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تبدو لك جميع مباني العاصمة المصرية، القاهرة، عادية ومتشابهة.. ولكنها لم تكن كذلك في عيني الفنان الإيطالي، كارمينيه كارتولانو، التي كانت في مخيلته فقط تضج بالحياة والزمن الجميل.

يتجول عادة في شوارع العاصمة المصرية، القاهرة، لالتقاط الصور الفوتوغرافية ومراقبة تصاميم المباني الكبيرة، متسائلاً عن سبب ترك واجهاتها مسطحة وفارغة.

وفي إحدى الليالي، اتجه كارتولانو، وهو يملك خبرة 20 عاماً في التاريح المصري، إلى حي الأزبكية بالقاهرة، حيث حصل على صورة ممثل هوليودي، من العصر الذهبي، من مجلة قديمة اشتراها في سوق الكتب المستعملة.

وبعد دمجه الصورة مع أحد أبنية مصر الكبيرة، نال عمل الفنان الإيطالي إعجاب العديد من متابعيه عبر موقع "فيسبوك". وبذلك، قرر أن يزين مباني البلاد بنجوم عالميين، بدءاً من فترة الأربعينيات حتى سبعينيات القرن الماضي.

بداية، كان يستخدم كارتولانو صور نجوم هوليوود على أبنية مصر. ولكن، سرعان ما تغيرت زاوية الفكرة بعد وفاة الممثل المصري، عزت أبو عوف، الذي تخيل صورته على أحد أبنية البلاد.

وكانت الصورة المتخيلة، التي صُممت باستخدام برنامج "الفوتوشوب"، قد لاقت رواجاً كبيراً بين الأشخاص، حتى قرر أخيراً أن يضم الممثلين المصريين إلى عمله الفني، الذي يُعرف باسم "Imaginary Graffiti Manifesto".

ويميل كارتولانو إلى اختيار مباني أيقونية، وسط مدينة القاهرة، لا يمكن التعرف عليها فوراً، إذ تتميز بجدران جانبية واسعة وفارغة، كان جمالها مخبأ تحت غبار كثيف. وبالتالي، أصبحت هذه الصور جزءاً من معرض المشربية للفن المعاصر، في القاهرة.

نجوم هوليوود والسينما المصرية

رشدي أباظة

عمر الشريف

فاتن حمامة

أم كلثوم

نور الشريف

فريد أستير

كاري غرانت

تايرون باور

أودري هيبورن

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال الفنان الإيطالي: "أتمنى أن تتحقق إحدى هذه الرسومات على أرض الواقع وتُجلب إلى الحياة.. أحب أن هذه الممارسة الفنية يمكن أن تنطلق في مصر".

وتعد هذه الممارسة الفنية بمثابة تمرين يشجع الأشخاص على إعادة النظر حولهم، وإعادة إحياء حب المدينة المنسي.

ولم يخل عمل كارتولانو من التحديات، أبرزها هو العثور على الممثل المناسب للمكان المناسب، إذ قضى الفنان الإيطالي ساعات طويلة للبحث عن الوجه الذي سيساعده في نقل رسالته للناس.

واليوم، يسعى الفنان الإيطالي إلى الانتقال لمشروع جديد يجمع بين شغفه في التعليم والتطريز والفن، إذ سيعمل مع أطفال ونساء من قرية صغيرة، في جنوب مصر.