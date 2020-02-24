دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- محبو الفن سيُمحنون فرصة لامتلاك لوحة للفنان بيكاسو تُقدر قيمتها بحوالي مليون دولار. وأما السعر الذي ستدفعه مقابل اللوحة، فهو 100 يورو فقط (أي 108 دولار). ويُعد السعر تكلفة تذكرة يانصيب خيرية من المقرر سحبها في مارس/آذار.

ورسم بيكاسو "Nature Morte"، وهي لوحة زيتية على قماش، في عام 1921.

وتُعرض اللوحة، التي امتلكها الفنان الإنجليزي السوريالي غوردن أونسلو فورد في السابق، في مدخل متحف بيكاسو في باريس حالياً.

سوف يُمنح عشّاق الفن فرصة لامتلاك لوحة للفنان بيكاسو تُقدر قيمتها بحوالي مليون دولار.

وسوف تظل اللوحة هناك إلى يوم السحب، أي 30 مارس/آذار، وفقاً لما قاله أحد المنظمين في بيان صحفي.

وكانت لوحة "Nature Morte" مملوكة من قبل الملياردير اللبناني الذي يملك أكبر مجموعة خاصة من أعمال بيكاسو في العالم، ديفيد ناهماد.

وستذهب أرباح المزاد إلى منظمة "CARE" الدولية غير الربحية، وذلك من أجل توفير المياه النظيفة لـ200 ألف شخص تقريباً في الكاميرون، ومدغشقر، والمغرب.

ونظمت مؤسسة "Aider Les Autres" (ساعد الآخرين) هذا السحب، وهي عبارة عن مؤسسة غير ربحية من بنات أفكار مضيف البرامج التلفزيونية الفرنسي والمنتج بيري كوتشين.

وقال كوتشين: "هناك العديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العالم. وأردنا القيام بأمر مختلف لتمكين الكثير من الأشخاص من المشاركة في الأعمال الخيرية".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "CARE France"، فيليب ليفيك: "سيساعدنا السحب على تغيير حياة 200 ألف شخص في العالم. ويُعد الحصول على المياه عامل رئيسي للتنمية".

ويستطيع الأشخاص من جميع أنحاء العالم المشاركة في السحب، وهناك 200 ألف تذكرة متاحة.

وفي سحب سابق للفوز بلوحة بيكاسو في عام 2013، كان الفائز رجل من ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.