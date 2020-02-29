دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيداً عن ورش المجوهرات في العاصمة الفرنسية باريس، وعن صالات العرض في دار المزادات الأكثر نُدرة، تطورت عاصمة لامعة للجواهر في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وعندما تفكر عن العروض الخاصة بالجواهر، يتخيل المرء صالات عرض فاخرة تحتضن منصات أنيقة تتزين بمختلف الجواهر البراقة. ولكن، عندما يأتي الأمر لمعرض الجواهر هذا في أمريكا، سوف تلاحظ مدى اختلاف الأجواء فيه.

معرض "Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase" في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة.

وفي شتاء كل عام، يتوجه 65 ألف زائر تقريباً إلى ولاية أريزونا لحضور معرض "Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase"، وذلك من أجل استكشاف مختلف القطع، وجمع الزوار لقطع لامعة جديدة من شأنها جعل حياتهم أكثر إشراقاً.

زار المصور دانييل أرنولد معرض "Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase" في الولايات المتحدة.

ونظراً لوجود الآلاف من البائعين الذين يقومون بتركيب متاجرهم، ووجود أكثر من 50 عرض منفصل في أنحاء المدينة، يبدو هذا الحدث مثل مناسبة لبيع خليط متنوع من المنتجات، أكثر من كونه تجربة حصرية.

في هذا المعرض، سيجد المرء منتجات عديدة وغريبة إلى جانب الجواهر المختلفة.

ورغم أن الماس والأحجار الكريمة يحتلان مرتبة الشرف في الحدث، إلا أن ذلك لا يعني وجود نقص في المنتجات الغريبة والفريدة من نوعها، مثل جلود الحيوانات، والجماجم، وحتّى البط المطاطي.

يتوجه 65 ألف زائر تقريباً إلى ولاية أريزونا لحضور معرض "Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase" في شتاء كل عام.

وعلى مدار يوم واحد من معرض هذا العام، والذي استمر من 30 يناير/كانون الثاني إلى 14 فبراير/شباط، رأي المصور دانييل أرنولد قطعة جيود (geode) ضخمة قيمتها 70 ألف دولار "بحجم سيارة فولكس فاغن بيتل" حسب تعبيره.

رأي المصور دانييل أرنولد قطعة جيود (geode) ضخمة "بحجم سيارة فولكس فاغن بيتل" أثناء تجوله في المعرض.

كما أنه رأي عنزة صغيرة يقودها راعي بقر في أرجاء موقف السيارات، إضافةً إلى كميات كبيرة من قمصان مصبوغة بطريقة القماش المربوط.

رأي المصور أيضاً كميات كبيرة من قمصان مصبوغة بطريقة القماش المربوط (tie-dye).

وأشار أرنولد إلى أنه بينما يتم تجهيز عرض للجواهر في مركز الحدث، تتحول بقية المدينة إلى موقف سيارات مخصص من أجل اللقاء وتبادل الأغراض.

وقال: "إنه مشهد شاعري لما بعد نهاية العالم، وهو مثل نسخة ممتعة جداً لنهاية العالم".