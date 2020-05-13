في مصر.. ملجأ متهالك من الحرب العالمية الثانية يتحول لمساحة حاضنة للفن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند الذهاب إلى المعارض الفنيّة، من المؤكد أنك ستقوم بالتمعن في مختلف الأعمال الفنية المعروضة في المكان. ولكن، عند زيارة "مساحة شلتر للفنون"، لن يمكنك منع نفسك من الشعور بالدهشة من هيكل المكان ذاته.

وتقع "مساحة شلتر للفنون" في مبنى شيدته شركة "إيموبيليير" الفرنسية، وهو يُعد واحداً من "أكثر المباني التراثية أناقةً في أقدم شارع في الإسكندرية أي شارع فؤاد"، بحسب تعبير المديرة التنفيذية شيماء رمزي.

ولكن، عند زيارة هذه المساحة الفنية، لن تجدها عند دخول هذا المبنى الذي يعود تاريخه إلى عام 1928، إذ يجب أن تنزل إلى أسفل المبنى، وصولاً إلى القبو بالتحديد.

تتواجد "مساحة شلتر للفنون" في أقدم شارع في الإسكندرية، أي شارع فؤاد.

من قبو متهالك إلى مساحة حاضنة للفن

افتتحت هذه المساحة الفنية في مصر في عام 2019.

وبدأت قصة "مساحة شلتر للفنون" نتيجة رغبة مؤسسيها، وهما المدير التنفيذي لشركة "سيجما" للاستثمارات العقارية بمصر، محمد عبد المجيد، ورئيس قطاع التطوير بالشركة كريم محمود، بإحياء قبو متهالك في مبنى تمتلكه الشركة.

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، أشارت رمزي إلى أن الإسكندرية كانت تحت الإحتلال البريطاني مثل بقية مدن البلاد خلال الحرب العالمية الثانية، ولذلك، كانت عرضةً لغارات الطائرات النازية من حين إلى آخر.

تتواجد "مساحة شلتر للفنون" في قبو استُخدم في الماضي كملجأ في الحرب العالمية الثانية.

وقالت رمزي: "يبدو أن المعماري حينما أسس العِمارة كان يضع في حسابه تلك الحروب العالمية وآثارها الجسيمة على السُكان العُزّل، وبالتالي ألحق تُحفته المعمارية في أسفلها بقبو مُقسّم لحجرات يمكن اللجوء إليه كلما شعر السكان بخطر".

واستغرقت عملية ترميم الملجأ المتهالك عامين تقريباً.

وكان المخبأ مغلقاً لـ35 عاماً حتّى اُفتُتح مجدداً في 15 يونيو/حزيران من عام 2019 بمساعدة شركة "سيجما" للإستثمارات العقارية في مصر بهدف تعزيز المشهد الإبداعي في الإسكندرية، بحسب ما قالته رمزي.

واستغرقت عملية ترميم الملجأ المتهالك عامين تقريباً،، وأكّدت رمزي أن عملية الترميم أخذت بعين الإعتبار إحياء تاريخ المكان، والحفاظ على معالمه.

أخذت عملية الترميم بعين الاعتبار إحياء تاريخ الملجأ والحفاظ على معالمه.

وتم إبقاء بعض فتحات التهوية والهروب على سبيل المثال ليتمكن جمهور المساحة الفنّية من استرجاع بعض "الذكريات البصرية" لما كان يبدو عليه المكان في الماضي.

مساحة لدعم الفنانين الشباب

إلى الآن، استضافت "مساحة شلتر للفنون" 6 معارض متنوعة، منها معارض مختصة بالفن التشكيلي، وأخرى بفن التصوير الفوتوغرافي، ومنها معارض جماعية وفردية.

وعبر برنامج تفاعلي يتضمن فعاليات فنّية مثل اللقاءات، وورش العمل، تهدف هذه المساحة الفنية الجديدة إلى تقديم الدعم للفنانين الشباب، ودعم المشهد الإبداعي في الإسكندرية بشكل عام.

وإلى الآن، استضافت "مساحة شلتر للفنون" 6 معارض متنوعة، منها معارض مختصة بالفن التشكيلي، وأخرى بفن التصوير الفوتوغرافي، ومنها معارض جماعية وفردية.

وتعرض هذه المساحة حالياً أعمال الفنان المصري محمد عبلة، والتي تُظهر مختلف أعماله من حياته الفنية التي بدأها في الإسكندرية في عام 1974.

وإلى الآن، وصل عدد إجمالي الفنانين المشاركين إلى 47 فناناً وفنانة، واحتضنت المساحة إلى الآن 260 عملاً فنّياً تقريباً.

وأكّدت رمزي: "ما نحاول القيام به هو مساهمة بسيطة للمشهد الفني بالمدينة، بالإضافة لمجهود مساحات أخرى متواجدة، إذ نسعى في المقام الأول لفتح أبواب عديدة للفنانين وخلق سبل شراكات وتفاعلات مبتكرة بين فنانين من جميع المراحل المختلفة".