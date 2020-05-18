دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن دار "سوثبي" للمزادات عن بيع زوج من أحذية لاعب كرة السلة، مايكل جوردن، الذي ارتداه في مبارياته منذ العام 1985، بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر المقدر، يوم الأحد، ليحطم الرقم القياسي العالمي لمزادات الأحذية الرياضية.

وفي بيان صحفي، أوضح دار المزاد أن 10 مزايدين، من جميع أنحاء العالم، قد تنافسوا على حذاء نايك الموقع "أير جوردان 1 إس"، قبل إغلاق المزاد عبر الإنترنت، عند سعر 560 ألف دولار.

وقالت سوثبي: "بعد حرب المزايدة، التي تسببت في ارتفاع القيمة بمقدار 300 ألف دولار أمريكي خلال الـ20 دقيقة الأخيرة من البيع، حقق زوج الأحذية أكثر من ثلاثة أضعاف سعره الأولي البالغ 150 ألف دولار".

وحطم هذا البيع سعر مزاد قياسي سابق لحذاء "Moon Shoe" لنايك العام الماضي، حيث تم بيعه مقابل 437 و500 ألف دولار.

وتم تصنيع حذاء "أير جوردان 1 إس" خصيصاً لأسطورة لاعب كرة السلة، فهو يتميز بالأربطة الحمراء بدلاً من اللونين الأسود والأبيض، إضافة إلى وجود توقيع مايكل جوردن، الذي لا يزول.

وتقول دار المزادات: "صُمم في الفترة ما بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان عام 1985، وارتدى جوردن الحذاء في مرحلة حاسمة ومبكرة من حياته المهنية، ما أدى إلى شعبية الحذاء".

وأوضح دار المزادات أن جوردن كان يرتدي حذاء غير متطابقاً في غالبية حياته المهنية، فالزوج الأيسر بمقاس 13 والزوج الأيمن من الحذاء بمقاس 13.5.

ويأتي بيع الحذاء بالتزامن مع عرض فيلم "The Last Dance" الوثائقي، أي "الرقصة الأخيرة"، الذي يسلط الضوء على مسيرة جوردن وفريق "شيكاغو بولز".

وقالت سوثبي إن بيع الأحذية "لا يعكس فقط جاذبية مايكل جوردان كأحد أكثر الرياضيين شهرة في كل العصور، بل أيضاً يُعتبر جمع الأحذية الرياضية بمثابة سوق عالمية ومتنامية".