دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أروقة فارغة ومساحات تبدو واسعة بشكل إضافي بسبب هجرها. هل أُلتقطت هذه الصور في دولة الإمارات بعد فرض قيود جائحة فيروس كورونا؟ ومع أنها توحي بذلك، إلا أنها فعلياً ألتُقطت قبل الجائحة.

وعند النظر إلى صور الإماراتي عمر القرق، قد تغمر المرء مشاعر مثل الوحدة والعزلة، وهي مشاعر قد نختبرها بشكل أكبر في هذه الفترة بسبب القيود الإجتماعية المفروضة نتيجة فيروس كورونا.

بعد شراء كاميرا من نوع "DSLR"في الـ13 من عمره، بدأ الإماراتي عمر القرق، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً حالياً، التصوير الفوتوغرافي على محمل الجديّة.

ولكن، هل تعلم أن هذه الصور التُقطت قبل فترة طويلة من ظهور الجائحة؟

وسط الإزدحام.. جانب أكثر هدوءاً للبلاد

توحي صور عمر القرق بمشاعر مثل العزلة والسكون.

وخلال صوره، أراد المصور إظهار الجوانب المختلفة لدولة الإمارات، إذ أنها مليئة بالأماكن الجميلة التي تُعد "جواهر خفية"، وذلك بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وأضاف المصور: "يمكن لدبي أن تكون مكاناً مزدحماً للغاية، ويمكنها أن تكون غامرة في بعض الأحيان".

ولذلك، من الجيّد الإبتعاد قليلاً وإظهار جانب أكثر هدوءاً بحسب ما ذكره.

خلال صوره، أراد القرق إظهار الجوانب المختلفة للإمارات العربية المتحدة.

كما أراد المصور أيضاً عرض "العجائب المعمارية" الأخرى في البلاد، والنظر ما وراء الأبراج الزجاجية.

صورة التقطها القرق في مستشفى الأمل قبل يوم من هدمه في عام 2017.

وهذا ما يزيد حس الفضول لدى المصور أثناء توثيقه للبلاد خلال عدسة كاميرته.

ويحرص المصور على توثيق مواقع "تحمل قصصاً"، ليتعرف على تاريخ الموقع أثناء تواجده فيه.

ومن مواقع تبدو مهجورة وخالية، إلى مشاهد تُظهر الأفراد وهم يسيرون وحدهم في أماكن مثل شاطئ جميرا، وصولاً إلى مستشفى الأمل الذي تم هدمه قبل أعوام، تعد العزلة والوحدة ميزة أساسية في صور القرق.

صورة أخذها المصور في شاطئ جميرا في دبي، في عام 2017.

وعند التقاطه للصور، قال المصور إنه يتأمل في كيفية ظهور المشاهد بشكل هادئ من وراء عدسته، ثم يحاول تفسير ذلك خلال أعماله.

وأضاف المصور الإماراتي أنه يحب التقاط صور لها القدرة على تجسيد شعور معين وتتعلق بخلفية الأشخاص الذين يظهرون في صوره أحياناً.

وأوضح قائلاً أن الأمر "يشبه المسرح إلى حد ما"، وذلك بوجود موقع التصوير، والشخصيات التي تجسد قصة موقع معيّن بتفسيرها الخاص.

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صورة لبرج "O14" في الخليج التجاري بدبي، في الإمارات العربية المتحدة. والتقطها القرق في عام 2016.

ومثل العديد من الأشخاص حول العالم، أثرت جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على حياة القرق في مجال التصوير، وعلى الصعيد الشخصي أيضاً.

يرى القرق أن الصور والفن قد يجسدان معاني مختلفة في فترات زمنية مختلفة.

ورغم أنه لا يستطيع الخروج من المنزل بالطريقة التي كان يفعل بها ذلك قبل الجائحة، إلا أن ذلك لم يمنعه من صقل مهاراته في التصوير الفوتوغرافي في المنزل.

وأكّد المصور قائلاً: "أنا أؤمن بشدّة إن الإبداع ينشأ في ظل وجود التقييد".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت صوره قد اكتسبت أبعاداً جديدة في ظل الجائحة، أشار المصور إلى أن الصور والفن قد يجسدان معاني مختلفة في فترات زمنية مختلفة، ثم قال: "يسعدني أن أعرف أن بعض الأشخاص قد يتمكنوا من التواصل مع صوري خلال فترة العزلة هذه، ولكنني أتمنى أن ينظروا إلى صوري في المستقبل لتفسير نوع مختلف من الرسائل التي يتردد صداها إلى العالم في الوقت ذاته الذي ينظر فيه المشاهد إلى الصورة".