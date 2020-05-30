دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم بيع مشروب كونياك من عام 1762 مقابل 146 ألف دولار في مزاد عبر الإنترنت الخميس.

ويُعد مشروب كونياك "Gautier" واحداً من أقدم مشروبات كونياك المتبقية في العالم، ولم يبق منها سوى ثلاث زجاجات، وفقاً لدار مزادات "سوثبي".

لم يبق من مشروب كونياك "Gautier" سوى ثلاث زجاجات، وفقاً لدار مزادات "سوثبي".

وتُعد هذه أكبر زجاجة من بين الزجاجات الثلاث، وهي تُعرف باسم "grand frère"، أو "الأخ الكبير"، كما أنها ظلت عند العائلة ذاتها لأجيال.

وتم بيع "petit frère"، أو "الأخ الصغير" في مزاد في نيويورك في عام 2014، بينما يمكن العثور على "petite soeur"، أو "الأخت الصغيرة"، في متحف "Gautier" في كونياك، بجنوب غرب فرنسا.

مصنع تقطير "Maison Gautier" في فرنسا.

وسيحظى المشتري أيضاً بتجربة خاصة في مصنع تقطير "Maison Gautier" في فرنسا، والتي تأسست في عام 1755.

ولدى هذا المشروب قصة مثيرة للاهتمام، حسب ما قاله المالك السابق لدار مزادات "سوثبي".

وفي القرن التاسع عشر، رعى جد وجدة المالك السابق يتيماً يُدعى ألفونس غادر لاحقاً للعمل في منطقة كونياك.

وعاد ألفونس بعد عقد من الزمن وهو يحمل عربة مليئة بزجاجات مشروب كونياك حسب ما هو مذكور في بيان صحفي من دار "سوثبي".

ويُعتقد أن ألفونس عاد إلى منزله بسبب أزمة حشرة "phylloxera" التي دمرت الكروم، وجعلت مناطق صناعة النبيذ تعاني من أزمة اقتصادية.

وعاد ألفونس مع زجاجات يُعتقد أنها أُعطيت له كبديل لأجره، وكانت زجاجات "Maison Gautier" الثلاث من ضمن تلك الزجاجات.

وغادر ألفونس ليقاتل في الحرب في عام 1914، ولكنه لم يعد قط، وفقاً لدار "سوثبي"، ولكن بقيت الزجاجات بين يدي العائلة.

ويُعد مشروب "Gautier" من عام 1762 مشهوراً في جميع أنحاء العالم باعتباره كونياك "يتجاوز حدود عالم جمع المشروبات الروحية"، حسب ما قاله خبير المشروبات الروحية في دار "سوثبي"، جوني فول في البيان الصحفي.