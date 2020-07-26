من غرفة جلوسه.. جلسات التصوير تأخذ طابعاً أكثر حميمية بظل قيود فيروس كورونا على يد هذا المصور
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التفكير بجلسات التصوير، تستحضر أذهاننا مشاهد استوديوهات فارهة وضخمة، ومزودة بأفضل الأدوات، والأضواء التي تمكنك من التقاط صورة جديرة بأن تكون على أغلفة المجلات. ولكن في ظل الظروف العالمية مع جائحة فيروس كورونا، يجب على المصور وليد شاه الاكتفاء بغرفة الجلوس من منزله في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويقف المصور وليد شاه، المُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وراء العديد من المشاريع الفوتوغرافية التي تُبين الجانب الحقيقي للأشخاص بدون أي حواجز أو تعديلات، مثل "Rock Your Ugly"، و"Magazine Cover".
ووُلد أحدث مشروع له، بعنوان "موجود"، من الظروف التي مر بها خلال جائحة فيروس كورونا.
مشاريع وأحداث ملغية
وتزدخر دولة الإمارات بالعديد من العمال المستقلين الذين بذلوا الكثير من الجهد على مر الأعوام ليصنعوا اسماً لأنفسهم، ولكنهم الآن يعانون من ضرر كبير بسبب الآثار المترتبة من جائحة فيروس "كوفيد-19".
وخلال مشروع "موجود"، يرغب شاه في عرض الأفراد الموهوبين في البلاد، والذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث والمشاريع، ومن أجل تذكير المجتمع أنهم لا يزالون يُوجدون، كما يوحي به اسم المشروع.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال شاه: "أثرت الجائحة على معظم العمال المستقلين بشكل كبير".
وأما بالنسبة إليه، فإن الضرر الأكبر كان في صحته العقلية، فشرح قائلاً: "خضوعي لعملية الإغلاق، وعدم القدرة على الإبداع، أو التفاعل مع الأشخاص أثر على ذهني، ولكنني تخطيت الأمر بفضل موجود".
جلسات تصوير تحتضنها غرفة المعيشة
ومن خلال صوره البيضاء والسوداء، أراد شاه رفع معنويات مختلف المواهب، سواءً من الفنانين أو المهندسين، أو الأشخاص الذين يعملون في مجالات أخرى.
ولم يحدد شاه سعر محدد للمشاركين في جلسات التصوير، وهو يعتمد بدلاً من ذلك على منهج "ادفع ما تشعر به"، بحسب ما ذكره، وأوضح قائلاً: "يمكن للأشخاص الذين يستطيعون الدفع تحديد سعرهم. وفي حال لم يتمكنوا من ذلك، أنا آمل أن يرسلوا الكارما الجيدة إلى طريقي".
وبعد نشره لمقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" دعا من خلاله الأشخاص إلى الانضمام للمشروع، حول المصور غرفة معيشته في أبوظبي إلى استوديو بسيط يتضمن خلفية بسيطة، وضوء واحد.
وقال شاه: "كان هذا الإعداد حميمياً للغاية، ومختلفاً عن الإعدادات التجارية المعتادة التي يكون فيها الاستوديو ضخماً، ويتواجد فيه العديد من الأشخاص في المكان".
وعندما يأتي الأمر للفنانين أو المبدعين، يرى الأشخاص غالباً منتجاتهم النهائية فقط.
ولكن من خلال "موجود"، أراد المصور من الجمهور رؤية الأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع الإبداعية، وشرح قائلاً: "إنهم أشخاص مثلي ومثلك. ولديهم شخصيات، وآمال، وأحلام، وفواتير لدفع كلفتها، وعوائل لإطعامها".
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Hi. I’m DJ Sara G @djsarag and I live for music and discovering new adventures. I’ve been spending the last few months pushing the envelope with my music. This year was dedicated to being a festival DJ. I played at a major festival in Saudi and then Corona hit. I was scheduled to fly out and play at Afrikaburn, a major festival in South Africa, but, boom, my plans changed. My latest project was a virtual Afrikaburn. The team of people who put together the Burn are fighters so they decided that the show must go on. All the DJs who were scheduled to play at Tankwa created online sets and we had a virtual three-day festival which was epic! I am greatly inspired by two dope female DJs based in Dubai – @tayakruzz and @djliutik . They have been on the scene for several years and supported me when I became a DJ 5 years ago. Artists are survivors. Some of the best art is created through struggle. If you can stay true to yourself, you can create something beautiful through the struggle of facing this pandemic. So never give up on your dreams. This summer I was supposed to Dj at the biggest festival I’ve ever got booked for. Afrikaburn is an annual festival attended by over 12,000 people. Instead of giving up on my dreams, I found an alternative way to make them come true. Even though I was not able to get on a plane and fly to South Africa, I was still able to join in the Burn and made friends with people from all over the world through this experience. It just goes to show that when something is destined for you, it’s still yours irrespective of how much the conditions around you change.
وبفضل المشروع، تمكن المصور من قضاء الوقت مع الأشخاص الذين يمرون بالتجربة ذاتها مثله.
وشعر شاه بالراحة لأنه أدرك أنه ليس وحيداً، وأن عدم قدرته على العثور على عمل في ظل هذه الظروف ليس خطأه.