في بحيرة كبيرة ساعة الغروب..مصور يبرز جوهر الشباب خلال فصل الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد فصل الصيف الوقت المفضل من العام للكثيرين منا، وبالنسبة إلى هذا المصور من كوريا الجنوبية، تذكره هذه الفترة بطفولته، وهي بمثابة فرصة لاستعادة الذكريات الحية وخلق ذكريات جديدة طويلة الأمد.

تم تصوير سلسلة "نحن سنعيش هذا الصيف" أثناء غروب الشمس، وانجذب مين إلى "الإضاءة الناعمة والحادة في الوقت ذاته" خلال ساعات بعد الظهر المتأخرة

وقال المصور، مين هينوو، البالغ من العمر 32 عاماً، إن "الصيف قصير للغاية وعابر، وعلينا أن ننتظر فترة طويلة لتجربته مرة أخرى، ولكنه مثير للاهتمام لأنه يبدو أننا نتذكر الذكريات التي عشناها في الصيف إلى الأبد".

وتبرز صور مين، وهو مصور أزياء ومقره في سيؤول، العارضين والعارضات بملابسهم الملونة ووضعيات التصوير المرحة.

وفي أحدث سلسلة من أعماله، التي تحمل عنوان "We Are Going to Live This Summer"، أي "نحن سنعيش هذا الصيف"، يستمتع الشباب والشابات بوقتهم في بحيرة كبيرة، بالسباحة في مستويات أعماق مختلفة.

يتخذ أحد العارضين وضعية التصوير مع ورقة لوتس عملاقة على رأسه

وتعرض السلسلة الشخصيات وهي تسبح في المياه، أو تسحب أجسامها عبرها، أو تلعب بأوراق اللوتس العملاقة وبراعم اللافندر، من أجل التعبير عن عاطفة الشباب.

وأوضح مين في مقابة مع CNN أنه أراد الاحتفاظ بصيف عام 2019، إذ لم يستطع قضاء صيف عام 2018 بسبب حالته العاطفية.

وقال مين: "أعتقد، في كثير من الأحيان، أن لدينا الكثير من الوقت ولكن لا يبدو أن هناك ما يكفي"، مضيفاً أنه كان منزعجاً للغاية من قضاء صيف بلا معنى، لذا فإن هذه السلسلة تعد بمثابة اعتذار عن ذلك.

من أجل أن تشعر الشخصيات بالارتياح، كان على المصور إجراء محادثة معهم قبل التصوير

أما عن سبب اختياره لمياه البحيرة كخلفية، فقد أشار مين إلى أنه نشأ في قرية ساحلية في مقاطعة غانغوون، حيث تعلم في وقت مبكر أن يستمتع باللعب في الطبيعة، وأصبح يفضل قضاء الوقت في الخارج.

ويتذكر مين أنه عندما كان طفلاً، كان يستمتع بالجلوس بجانب المياه ومشاهدة تدفقها، وهو أمر ما زال يحب القيام به حتى اليوم.

وفقاً للمصور، فإن تموجات المياه تهدف إلى احتواء المشاعر البشرية

ومن جهة أخرى، لا يفضل مين النزول إلى المياه، إذ أنه يشعر بأن درجة حرارة جسمه تنخفض بسرعة كبيرة، كما أنه لا يجيد السباحة، لذلك كان يرغب في استكشاف هذا الانقسام في عمله.

وقال المصور: "عندما أحدق في المياه لفترة من الوقت، أبدأ أحياناً في الاعتقاد أن لديها مشاعر خاصة بها".

يصدر المصور توجيهاته للعارضين بأن يفتحوا أعينهم بخفة أو يتحركوا ببطء من اليسار إلى اليمين

وكان مين ينتظر حتى ساعات الغروب من أجل التقاط صوره، موضحاً أن لحظات غروب الشمس لا تدوم في كوريا الجنوبية مثلما تفعل في أوروبا، لذلك كان يحاول الاستفادة من هذا الوقت القصير بأقصى قدر ممكن.

وأوضح مين أنه كان يحاول الاستفادة من الوضع، حتى وإن أمطرت، مشيراً إلى أن الأمواج كانت تتغير بحسب الطقس، وبالطريقة ذاتها يبدو أن العواطف البشرية تتغير اعتماداً على شكل المياه.

أما عن شخصيات السلسلة، فأوضح مين أنهم مجموعة من أصدقائه من عارضي الأزياء، ولكنه أراد التقاط الصور لهم بمظهر عادي أكثر.

وخلال العمل على السلسلة، كان يطلب مين من الشخصيات اللعب في المياه والشعور بالراحة، وفي بعض الأحيان كان مين يصدر التوجيهات لهم، مثل فتح أعينهم بطريقة أكثر خفة أو التجرك ببطء من اليسار إلى اليمين.

وأضاف مين أنه من المهم التواصل المستمر مع الشخصيات لمساعدتها على التركيز.