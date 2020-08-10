نظارة غاندي تعرض للبيع في مزاد..وهذا سعرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُثر على نظارة يعتقد أنها تخص زعيم الاستقلال الهندي، المهاتما غاندي، ومن المقرر بيعها في المزاد العلني بأكثر من 19 ألف دولار، بعد أن تُركت "متدلية" من صندوق بريد دار للمزادات في منطقة صناعية مزدحمة.

قال خبير المزاد لـ CNN إن دار المزادات قيمت الجدول الزمني للنظارة، ويعتقد أنها قد تكون ملكاً لغاندي

ومنذ حوالي 4 أسابيع صباح يوم الاثنين، توجه خبير المزادات، آندي ستو، إلى عمله وكان يفحص صناديق البريد في مكتبه، في منطقة صناعية في بريستول، جنوب غرب إنجلترا.

وقال ستو لـ CNN: "لقد رأيت ظرفاً يتدلى من صندوق البريد الخاص بنا..حرفياً يتدلى خارج صندوق البريد".

وأشار ستو إلى أنه "عندما فتح أحد الزملاء الظرف، اكتشفوا المحتويات غير العادية"، أي نظارة بإطار دائري مطلي بالذهب.

وتابع ستو أن كانت معها ملاحظة صغيرة كتب عليها "هذه تخص غاندي، وأعطيت إلى عمي".

وأوضح ستو لـ CNN أنه اتصل برقم الهاتف الموجود على الملاحظة، وتتبع بائع القطعة، الذي كان رجلاً مسناً من سكان المنطقة.

وأخبر الرجل ستو أن النظارات قد ورثها من عمه، الذي أخبره أن غاندي أعطاها له عندما كان يعمل في جنوب إفريقيا.

وذكرت دار إيست بريستول للمزادات في دليل القطعة: "كان العم يعمل في شركة بريتش بتروليوم في ذلك الوقت وكان متمركزاً في جنوب إفريقيا، ويمكن الافتراض أن هذه الناظرة منحها غاندي له تعبيراً عن شكره على بعض الأعمال الصالحة".

وقال ستو: "لقد بدأنا في إجراء بعض الأبحاث وأدركنا أنها تستحق قدراً كبيراً من المال"، مضيفاً أن سعر النظارة يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني، أي بين 13 ألف إلى 19 ألف و500 دولار، ومن المتوقع بيعها بسعر أكبر.

وتابع ستو: "لقد اتصلت به (مالك النظارة) في وقت لاحق من ذلك اليوم، وأعتقد أنه كاد يسقط عن كرسيه عندما علم المبلغ الذي سنقدرها به".

وقال ستو لـ CNN إن البائعين بالمزادات بحثوا في الجدول الزمني للقطعة، وهم وعلى ثقة من أن القصة ومصدر النظارة موثوق.

وأشار ستو إلى أن التواريخ والحقائق تتطابق بشكل جيد، وأن الرجل يبلغ من العمر 80 عاماً، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه اختلق القصة من وحي خياله.

وأكد ستو أن الرجل قال له أنه إذا لم تكن تساوي شيئاً، يمكنك التخلص منها في سلة المهملات، موضحاً أنه متأكد تماماً من أن الرجل ليس لديه أدنى فكرة عن قيمة النظارة.

ومن المقرر أن تباع النظارة في مزاد علني بأكثر من 19 ألف دولار في 21 أغسطس/آب الجاري.