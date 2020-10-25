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نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستُعرض 3 سيارات من الخمسينيات، وتتميز بطابع مستقبلي لدار مزادات "سوذبي"، ويُقدر أن تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار.

وتتميز كل من سيارات ".The Alfa Romeo B.A.T" بشكلها الفريد الذي يوحي بأفلام الخيال العلمي.

ووصفتها دار المزادات بأنها "من بين تصاميم السيارات الأكثر روعة، والتي لا تُنسى على الإطلاق".

ستُعرض هذه السيارات من الخمسينيات للبيع في مزاد. تصوير: Ron Kimball/RM Sotheby’s

وصُنعت هذه السيارات لعرض التصميم الهندسي الثوري، والديناميكيات الهوائية الرائدة في تلك الحقبة.

ولأول مرة، تُعرض هذه السيارات كقطعة واحدة، ويُقدر أن قيمتها ستكون بين 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار في المزاد المسائي الذين سيأخذ محله في 28 أكتوبر/تشرين الأول بنيويورك.

ستباع سيارة "B.A.T. 5" التي عُرضت لأول مرة في عام 1953، كجزء من المجموعة. Credit: Ron Kimball/RM Sotheby's

وصُممت السيارات من قبل المصمم الإيطالي فرانكو سكاليوني، وشركة "Carrozzeria Bertone"، ثم كُشفت أمام الجمهور على مدى 3 أعوام بمعارض في 1953، و1954، و1955.

صورة لسيارة "B.A.T. 5" في عام 1953. Credit: The Klemantaski Collection

ولم تُعرض السيارات معاً قط في الخمسينيات، وتم بيعها بشكل منفصل لهواة جمع بعد عرضها.

وأُعيد لم شمل الثلاثي لفترة قصيرة في معرض السيارات الكلاسيكي "Pebble Beach Concours d'Elegance" في عام 1989، واُشتُريت بعد ذلك من قبل شخص واحد.

عُرضت سيارة "B.A.T. 7" في عام 1954. تصوير: Ron Kimball/RM Sotheby’s

ولكن، حتى في حال بيعت السيارات مقابل 20 مليون دولار، فإنها لن تكون الأغلى.

كانت "B.A.T. 9 " آخر سيارة تم عرضها من السلسلة. تصوير: Ron Kimball/RM Sotheby’s

وفي عام 2018، بيعت سيارة "فيراري 250 GTO" من عام 1962 مقابل 48.4 مليون دولار في مزاد "آر إم سوذبي" السنوي للسيارات في مونتيري، وهو رقم قياسي لأي سيارة بيعت في مزاد على الإطلاق.

صورة لسيارة "B.A.T. 9 " في عام 1955. Credit: Courtesy The Klemantaski Collection

وفازت تلك السيارة ببطولة "GT" الإيطالية عام 1962، كما أنها حققت أكثر من 15 انتصاراً في سباقات بين عامي 1962 إلى 1965.