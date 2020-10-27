تصميم ميناء فضائي باليابان لرحلة العمر

نشر الثلاثاء ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنبثق أبراج زجاجية وفولاذية من خلال الألواح الشمسية على السطح الدائري لمدينة "Spaceport City".

وينبثق هذا الميناء الفضائي على جزيرة تطفو في خليج طوكيو، وتظهر في الخلفية ناطحات سحاب العاصمة اليابانية.

وصُممت المدينة لإطلاق السياح في رحلات يومية إلى الفضاء، حيث سيتمكنون من رؤية سقف المبنى الضخم، ولمحة من انحناء الكرة الأرضية، إلى جانب تجربة انعدام الجاذبية.

صُمم "Spaceport City"، وهو عبارة عن ميناء فضائي حضري يطفو في خليج طوكيو باليابان، لجعل السفر إلى الفضاء أكثر سهولة. Credit: Space Port Japan Association, Dentsu, Canaria and Noiz Architects

ورغم أن الأمر يبدو كرؤية من المستقبل، إلا أنه ليس كذلك.

ولكن، تأمل شركة "Noiz Architects"، التي صممت هذا المفهوم بالتعاون مع شركة الاتصالات "Dentsu"، ومع مصممين من "Canaria"، وشركة "Spaceport Japan" غير الربحية، أن تشهد الأعوام القادمة جيلاً جديداً من موانئ الفضاء التي تُبنى كجزء من المشهد الحضري.

ولا يوفر ميناء الفضاء هذا رحلة العمر للسياح فقط، فهو سيكون وجهة بحد ذاتها.

ويتضمن الميناء مرافق تعليمية صُممت حتى يتعرف الزوار على الفضاء بشكل أكبر، بحسب ما ذكرته مديرة المشروع في "Noiz Architects"، أورسولا كوتشما.

سيُغطى سقف الميناء الفضائي بألواح شمسية. Credit: Space Port Japan Association, Dentsu, Canaria and Noiz Architects

وتشتمل المساحة متعددة الاستخدامات مرافق للبحث والأعمال التجارية، وأكاديمية تعليمية، ومتاجر، إلى جانب فندق، ومطعم يقدم وجبات يتناولها رواد الفضاء، ومتحف فني، وصالة رياضية، والمزيد.

رحلات إلى الفضاء

صُمم ميناء الفضاء كمطار. Credit: Space Port Japan Association, Dentsu, Canaria and Noiz Architects

وعلى خلاف أنظمة إطلاق الصواريخ العمودية التقليدية التي نربطها بالسفر إلى الفضاء عادةً، صُممت "Spaceport City" من أجل سفن الفضاء شبه المدارية والتي تبدو أشبه بالطائرات، وتقلع بشكل أفقي.

وليست رحلات الفضاء التجارية شبه المدارية متاحة بعد، ولكن تختبر شركات من بينها "Blue Origin"، و"Virgin Galactic" تلك المركبات الفضائية من أجل السياحة الفضائية.

سيكون ميناء الفضاء الذي يتكون من 4 طوابق متعدد الاستخدامات. Credit: Space Port Japan Association, Dentsu, Canaria and Noiz Architects

وتقود "Virgin Galactic" الطريق عندما يأتي الأمر لتطوير مركبات فضائية ذات إطلاق أفقي، وهو نوع المركبات التي صُممت "Spaceport City" لها.

وتتضمن خطط "Noiz Architects" من أجل "Spaceport City" وجود مرافق لمساعدة سياح الفضاء على الاستعداد لرحلتهم، وفقاً لما قالته كوتشما، إذ يمكن للسفر إلى الفضاء أن يكون صعباً من ناحية عقلية وجسدية.

أهمية الموقع

وليس "Spaceport City" أول مشروع ميناء فضائي حضري.

وفي هيوستن، رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة وموطن برنامج رواد فضاء "ناسا"، يجري العمل على تحويل مطار "إلينغتون" إلى ميناء فضاء تجاري.

تشتمل المساحة متعددة الاستخدامات مرافق للبحث والأعمال التجارية، وأكاديمية تعليمية، ومتاجر، وغيرها. Credit: Space Port Japan Association, Dentsu, Canaria and Noiz Architects

وبنيت هذه الموانئ الفضائية بالقرب من المدن لجذب الأعمال التجارية المتعلقة بالفضاء، والمسافرين إلى الفضاء، بمجرد توفر الرحلات التجارية.

وصُممت "Spaceport City" الخاصة بطوكيو لعرض فوائد موانئ الفضاء الحضرية، وذلك لجعل سكان المدن يتقبلون فكرة وجود ميناء فضائي عند أعتاب منازلهم، بحسب ما ذكره مدير "Spaceport Japan"، هيديتاكا أوكي.

وأشار أوكي إلى أن مقاومة السكان المعنيين جعلت بعض مشاريع موانئ الفضاء في بلدان أخرى صعبة، ومع ذلك، فإن موانئ الفضاء الحضرية قد تُمكن من "الرحلات الفضائية من نقطة إلى نقطة"، مثل الطيران من هونغ كونغ إلى لوس أنجلوس، بحسب ما قاله.

وتأمل كوتشما أن يساهم التصميم في جعل الأفراد يستعدون "لمفهوم الفضاء كجزء من المشهد المعاصر".