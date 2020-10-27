ريانا تدعم ناجيات من سرطان الثدي في حملتها للملابس الداخلية

من مغنية بوب إلى ناشطة إنسانية وسفيرة سياحية.. من هي ريانا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستخدم الفنانة العالمية، ريانا، حملتها الأخيرة "Savage X Fenty" لتسليط الضوء على الناجيات من سرطان الثدي واللواتي يتمتعن ببشرة داكنة اللون.

ودعماً لشهر التوعية بسرطان الثدي، طلبت العلامة التجارية للملابس الداخلية من 3 ناجيات عرض أزياء جديدة من مجموعات ستفيد "Clara Lionel Foundation" بشكل مباشر، وهي مؤسسة خيرية أسستها ريانا في العام 2012.

Credit: Savage x Fenty

وذكر بيان صحفي أن "Savage X Fenty" ستتبرع بجزء من العائدات، يصل إجمالها إلى 250 ألف دولار، لمساعدة المنظمة في تمويل أبحاث السرطان ودعم الأشخاص من البشرة الداكنة اللون، الذين شخصت إصابتهم بالمرض.

وتعرض صور الحملة الإعلانية إريكا هارت وكاياتانيتا ليفا، اللتين تبلغان من العمر 34 عاماً، ونيكيا ماكنزي، والتي تبلغ من العمر 26 عاماً. وترتدي العارضات التصاميم الرياضية الجديدة، التي تتميز بلون قماشها الوردي.

وكان هناك دور لكل عارضة في كيفية تقديم صورتها، سواء التقاطها بنفسها، أو بمساعدة أحد أفراد أسرتها.

وشُخصت إصابة هارت، والتي ارتدت ثوباً رمادياً ولباساً داخلياً، بنوعين من سرطان الثدي في وقت واحد، وهما "HER2" الإيجابي والثلاثي السلبي.

وفي مقابلة عبر البريد الإلكتروني، قالت هارت: "كانت حملة 'Savage X Fenty' تؤكد تجربتي على أنني لست مجرد ناجية من سرطان الثدي، ولكن كل تقاطعات هويتي كسيدة سوداء، مختلفة، وغير ثنائية".

وقالت: "تركز العديد من حملات السرطان على جانب واحد، وهو مرضك المزمن، ولكن ليس كيف تؤدي هويتك المختلفة دوراً في كيفية تعاملك مع السرطان.. أحببت أيضاً أن الحملة لم تسلط الضوء على الوضعيات التي تركز على القوة، باعتبارها الصورة الوحيدة للتعايش مع سرطان الثدي، بل تعرض تجارب الناس الذين يرغبون بإحداث فرق في حياة شخص آخر".

Credit: Credit: Courtesy of Savage x Fenty

وكانت قد جذبت العلامة التجارية الكثير من الناس بعروضها على مدرج الأزياء، وإصداراتها الأخيرة في أسبوع الموضة بنيويورك، حيث تمثل أنواعاً مختلفة من الأجسام، والأعراق، والأجناس، على غرار ما يقدمه القطاع عادة، وبالتحديد للملابس الداخلية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت ريانا بمقطع فيديو خلف الكواليس، وعقب عرضها الثاني للعلامة التجارية: "رؤيتي لـ'Savage X' هي جعل الناس يشعرون بالثقة والتعبير عن أنفسهن".

وتلفت الحملة الانتباه أيضاً إلى ما تسميه "التفاوتات غير العادلة"، في نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، بسبب عوامل مختلفة، مثل العمر والعرق.

وبالاستناد إلى بيانات من عامي 2005-2009، كشف تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل وفيات النساء الأمريكيات من أصل أفريقي كان أعلى بنسبة 41% من معدل وفيات النساء البيض، رغم أن عدد حالاتهن أقل.

ووجدت دراسة نشرت بعد 4 أعوام أن الفجوة تقلصت بالنسبة للنساء السود الأصغر سناً، ولكن ليس للنساء فوق سن الخمسين.

Credit: Credit: Courtesy of Savage x Fenty

تم تشخيص عارضة الأزياء ليفا، التي ظهرت أيضاً في عرض المدرج الثاني لـ"Savage X Fenty"، بسرطان الثلاثي السلبي، في عام 2018.

وقالت عبر البريد الإلكتروني: "ما كان رائعاً هو تسليط الضوء على الأشياء ومشاركة رحلتي الشخصية"، مضيفة أن الحملة تحدثت عن "مخاوف السود والبنية في نظام الرعاية الصحية، وكيف أن هناك حاجة إلى المزيد من التمثيل في مجتمعاتنا".

وأوضحت ماكنزي، التي وجدت تورماً بثديها في يونيو/حزيران الماضي، أنه وقع خطأ في تشخيصها مرتين، قبل أن تتلقى العلاج أخيراً من قبل طبيب ثالث.

وفي مقابلة عبر البريد الإلكتروني، قالت: "معرفة أن هذه الصور ستنتشر في جميع أنحاء العالم، يعني كل شيء بالنسبة لي.. أعلم الآن أنه سيتم الاستماع إلى النساء السود فيما يتعلق بصحتنا وشفائنا. آمل أن تنقل لك هذه الصور أن هناك عملاً يجب القيام به، وضرورة الاستماع إلى الشابات في مثل حالتي".