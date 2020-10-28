رانيا يوسف تتصدر بحث غوغل في مصر بفستان مهرجان الجونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الأربعاء، بعد صور ظهورها في مهرجان الجونة.

THE ‘ A SALUTE TO CHARLIE CHAPLIN’ CONCERT jumpsuit by : elisabettafranchi Stylist by : yasminalieldin Hair by haithamdahab Make Up by manargamilmakeupartist Jewellery bijoux jewelry Shoes : dolcegabbana Bag : dolcegabbana https://t.co/It3TixhU2A

ونشرت الفنانة المصرية عددا من الصور من ظهورها باليوم الخامس من أيام مهرجان الجونة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن الممثلة المصرية رانيا يوسف، سبق وطالبت بإقرار قانون "رادع" لمكافحة التحرش بأنواعه كافة وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشتكية من تعرضها للتحرش عبر حساباتها على هذه المواقع، مهاجمة المتحرشين في سلسلة تغريدات على خلفية قضية الشاب المصري الذي اتهمته عشرات الفتيات بالتحرش بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما تداولته وسائل إعلام مصرية هذه الأنباء.

وطالبت يوسف بإقرار قانون رادع بهذا الشأن قائلة بتغريدة في يوليو/ تموز الماضي: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه"، على حد تعبيره.

وافتتح مهرجان "الجونة" السينمائي فعاليات دورته الرابعة، الجمعة 23 تشرين الأول- أكتوبر 2020، وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري، كأول حدثٍ ثقافي ضخم تشهده مصر والمنطقة، وسط التحديات التي تفرضها جائحة كورونا حول العالم.