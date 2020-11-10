هذا سر ارتداء كامالا هاريس للبدلة البيضاء أثناء خطاب فوزها

بأول خطاب لها بعد الفوز.. كامالا هاريس: أنا الأولى في منصبي ولن أكون الأخيرة

نائب بايدن في البيت الأبيض.. من هي كامالا هاريس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمجرد أن صعدت كامالا هاريس إلى خشبة المسرح في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير ليلة السبت، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن ملابسها.

وقد كانت إشارة معبرة، سواء للأفضل أو للأسوأ، عن التدقيق العام الذي ستواجهه أزياء نائب الرئيس الأمريكي المنتخب على مدار الأعوام القادمة.

وصلت نائب الرئيس المُنتخب كامالا هاريس لإلقاء خطاب في ويلمنجتون بولاية ديلاوير يوم السبت Credit: Robert Deutsch/USA Today/Bloomberg/Getty Images

ولكن بينما أن خطاب هاريس، أول امرأة تتبوأ منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، سيذكره التاريخ، لما حمله من عبارات الإلهام لكافة النساء في أمريكا وحول العالم، كانت رمزية لون ثيابها مهمة بالقدر ذاته.

وبدلاً من تشتيت الانتباه عن خطابها، عملت البدلة البيضاء على تعزيز رسالتها عن الوحدة والتحرر.

ونسبت هاريس الفضل في فوزرها إلى النساء اللواتي أتين قبلها، أي المناضلات من أجل حقوق التصويت في بداية القرن العشرين.

ولطالما ارتبط اللون الأبيض بحركة حق المرأة في التصويت، والتي تم تبنيها كرمز للنقاء الأخلاقي إلى جانب اللون الأخضر للأمل، والأرجواني من أجل الكرامة.

شيرلي تشيشولم، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تنتخب في الكونغرس الأمريكي، كانت ترتدي الزي الأبيض بالكامل Credit: Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images

وكان اختيار هاريس المتعمد للزي بمثابة بادرة تضامن مع الصف الطويل من النساء، اللواتي تحدَّين التوقعات في السياسة الأمريكية,

مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ترتدي البلوزة ذات ربطة الفيونكة Credit: Philippe ACHACHE/Gamma-Rapho/Getty Images

وكانت بلوزة هاريس ذات ربطة الفيونكة تحمل وزناً تاريخياً، إذ كانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر ترتدي ذلك النوع من الثياب لتشبه الملابس بربطات العنق التي كان يرتديها زملاء لها من الذكور، ولإعادة صياغة قواعد "نادي الرجال" للسياسة البريطانية في الثمانينيات.

ولكن ملابس هاريس، التي ورد أن مصمم الأزياء الأمريكي ويس جوردون صممها لكارولينا هيريرا، تحدثت عن التاريخ الحديث بطرق أخرى أيضاً.

واستخدمت نساء الحزب الديمقراطي اللون الأبيض باستمرار في احتجاج صامت. وفي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشترك أمام الكونغرس الأمريكي في عام 2017، قامت مجموعة من المشرعات بتوحيد لون ملابسهن لرفع مستوى الوعي بقضايا المرأة، بما في ذلك الحقوق الإنجابية والمساواة في الأجور.

استخدمت حركة حق المرأة في التصويت بأمريكا اللون الأبيض كرمز للنقاء الأخلاقي واللاعنف Credit: George Rinhart/Corbis/Getty Images

ولدى هاريس فرصة لإعادة تمثيل المنصب على صورتها الخاصة، مما يخلق نقطة مرجعية للعديد من النساء اللواتي سيتبعن خطاها حتماً.

وقالت هاريس في خطابها في ولاية ديلاوير، "على الرغم من أنني قد أكون أول امرأة في هذا المنصب، إلا أنني لن أكون الأخيرة".

وتستعرض هاريس بالفعل لقطات من جانبها غير الرسمي، لا سيما تفضيلها الواضح للأحذية الرياضية. وبينما أن حسابها على "انستغرام" مليء بالبدلات الداكنة اللون التي تفضلها تقليدياً، يظهر مقطع فيديو تم نشره بعد فترة وجيزة من الإعلان عن فوزها المتوقع، وهي ترتدي ملابس رياضية.