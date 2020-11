دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت مكتبة جامعة "كامبريدج" الثلاثاء كون دفتري ملاحظات امتلكها في يوم من الأيام العالم البريطاني، تشارلز داروين، قد "سرقا على الأرجح" بعد فقدانهما لعقدين. ويعتقد أنهما يساويان الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وقالت المكتبة في بيان إن الدفاتر، والتي تحتوي إحداها على رسم تخطيطي لـ"شجرة الحياة" لداروين من عام 1837، أزيلت من الغرف القوية التي تحتضن المجموعات الخاصة بالجامعة، حيث يتم الاحتفاظ بالأشياء النادرة والقيمة، ليتم تصويرها في سبتمبر/أيلول من عام 2000.

وتم تسجيل الدفترين كغرضين تم تصويرهما، ثم تم إعادتها.

احتوى الدفتر على رسم داروين لـ"شجرة الحياة" من عام 1837. Credit: Cambridge University Library

ولكن، خلال فحص روتيني في يناير/كانون الثاني في عام 2001، اكتُشف أن الصندوق الصغير الذي يحتوي عليهما لم يُعاد إلى مكانه الصحيح.

ورسم داروين أفكاره عن شجرة تطورية في صيف عام 1837 بعد عودته من رحلة حول العالم على متن سفينة "HMS Beagle"، وذلك قبل عقود من نشر أفكار أكثر تطوراً حول شجرة الحياة في كتاب "On the Origin of Species".

مثال على صندوق ودفتر ملاحظات متطابقين من أرشيف داروين الخاص بالمكتبة. Credit: Cambridge University Library

ولأعوام، افترض أمناء المكتبة أن في الجامعة أن الكتب التي تُعرف باسم "Transmutation Notebooks" ضاعت وببساطة في المكتبة الشاسعة التي تضم أكثر من 210 كيلومتر من الرفوف، وحوالي 10 ملايين من الكتب، والخرائط، والمخطوطات.

العالم تشارلز داروين. Credit: From Herbert Rose Barraud/University of Cambridge

وبعد عملية بحث شاملة عن الكتب التي قد تساوي "ملايين الجنيهات"، بحسب الجامعة، تُعتبر الكتب مفقودة، ومن المحتمل أن تكون مسروقة.

وقالت أمينة مكتبة الجامعة ومديرة خدمات المكتبة منذ عام 2017، جيسيكا جاردنر، في بيان: "أشعر بحزن شديد لأن موقع دفاتر داروين هذه ، بما في ذلك رسمة داروين الشهيرة لشجرة الحياة، غير معروف حالياً، ولكننا نعتزم على بذل كل ما في وسعنا لاكتشاف ما حدث".

وتم الإبلاغ عن القطع المفقودة إلى شرطة "كامبردجشاير"، كما تم تسجيلها في سجل "Art Loss Register" الوطني للقطع الأثرية المفقودة، إلى جانب قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.

وتمت رقمنة الدفاتر المفقودة سابقاً، وهي متوفرة في مكتبة "كامبريدج" الرقمية.

وتخطط الجامعة مواصلة بحثها عن الوثائق، ومن المتوقع أن يستغرق البحث الكامل في المبنى، والذي يحتضن إحدى أهم مجموعات أعمال داروين في العالم، خمس أعوام.