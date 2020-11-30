اختفاء الهيكل المعدني الغامض في صحراء أمريكا.. والفاعل "مجهول"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختفى الهيكل المعدني الغامض الذي اكتُشف في ريف ولاية يوتا الأمريكية. وأُزيل الهيكل من قبل "طرف مجهول" في وقت ما بتاريخ 27 نوفمبر. وكان قد اكتُشف في الأصل من قبل طاقم مروحية من إدارة السلامة العامة بتاريخ 18 نوفمبر

ولم يكشف مسؤولو السلامة العامة في ولاية يوتا الأمريكية عن موقع الهيكل المعدني الغامض الذي ظهر وسط الصحراء قبل اختفائه، إذ لم يرغبوا أن ينتاب الأشخاص الفضول، وأن يؤدي ذلك إلى ضياعهم في الصحراء عند ذهابهم لرؤيته.

ومع ذلك، نجح العديد من الأشخاص في تحديد موقع الجسم الغريب في جنوب مواب، وذلك قبل اختفائه.

وبحسب ما قاله المستكشفون الثلاثة، كان العثور على الهيكل قبل اختفائه أسهل من المتوقع.

ومع ذلك، لم تكن الرحلة خالية من التحديات، إذ أنها تضمنت القيادة في الظلام، وفوق التضاريس الصخرية، والتحقق من إحداثيات نظام تحديد المواقع "GPS".

وضاع مستكشف واحد على الأقل في البداية، ولكن الرحلة كانت تستحق العناء، على حد قولهم، حتى لو لم يكن الهيكل مصنوعاً من قبل الفضائيين.

كانت رحلة تالون سيتزينغر أكثر خطورة. Credit: Talon Sei

ولكن لا يعني ذلك أنك تستطيع حزم أمتعتك لزيارة المكان بنفسك، إذ قال مكتب إدارة الأراضي في ولاية يوتا في منشور عبر "فيسبوك" السبت إن الهيكل أُزيل من قبل "طرف غير معروف" في وقت ما ليلة الجمعة.

وأكد المنشور أن المكتب "لم يزل الهيكل الذي يعتبره ملكية خاصة".

أول من وجد الهيكل

وقد يكون ديفيد سوربر من بين أول من شاهدوا الهيكل بشكل شخصي.

وتم تداول إحداثيات الهيكل على موقع "Reddit"، ولكن لم يتمكن أي من المستخدمين من تأكيد صحتها، وتطوع سوربر لمعرفة ذلك.

وكانت الإحداثيات صحيحة بالفعل، وشارك سوربر نتائج زيارته مع مئتي مستخدم في "Reddit" بفارغ الصبر.

وفي نهاية اليوم، سواءً كان الهيكل من خارج كوكب الأرض، أو نتيجة تعبير فني، أتاح الهيكل فرصة لآلاف الأشخاص للانتباه إلى أمر إيجابي مرة أخرى، بحسب ما قاله سوربر في رسالة عبر البريد الإلكتروني، لـCNN.

الوصول إليه قبل شروق الشمس

وقام جاستن ماكبرايد، أحد مستخدمي موقع "يوتيوب" الذي يوثق رحلاته عبر الغرب الأمريكي، ببعض البحث على "Google Earth" للعثور على إحداثيات الهيكل.

وبذلك، انطلق ماكبرايد مع صديق له لتحديد موقعه عندما كان الوقت لا يزال مظلماً.

وعثر الثنائي على الهيكل قبل شروق الشمس.

كانت رحلة هذا الشخص أكثر خطورة

ووثق تالون سيتزينغر، رحلته إلى الهيكل الغامض عبر "يوتيوب" أيضاً، ولكن كانت تجربته أكثر خطورة من رحلة ماكبرايد.

ووجد سيتزينغر، الذي يُعرف بـ"Talon Sei" على "يوتيوب"، إحداثيات الهيكل على "Reddit"، وانطلق إلى الصحراء.

وقادته رحلته إلى حواف وديان شديدة الانحدار عرقلت طريقه، وكاد سيتزينغر يستسلم، ولكنه تمكن من العثور على الهيكل عند توجهه إلى طريق آخر.