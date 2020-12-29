وفاة المصمم الفرنسي بيير كاردان عن عمر 98 عاماً

نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN)-- أكدت أكاديمية الفنون الجميلة الفرنسية، الثلاثاء، عن وفاة مصمم الأزياء الفرنسي، بيير كاردان، عن عمر 98 عاماً، وفقاً لبيان نشرته الأكاديمية عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الأكاديمية: "يشعر السكرتير الدائم، لوران بيتيتغيرارد، وأعضاء أكاديمية الفنون الجميلة بحزن عميق لإعلان وفاة زميلهم بيير كاردان. وكان قد تم انتخابه في 12 فبراير/شباط 1992 لرئاسة بيير دوكس".

ووُلد كاردان في إيطاليا في عام 1922، وعمل لدى كريستيان ديور، كما أنه حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي عام 1983.