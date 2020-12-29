وفاة المصمم الفرنسي بيير كاردان عن عمر 98 عاماً

ستايل
نشر
دقيقة قراءة
وفاة المصمم الفرنسي بيير كاردان عن عمر 98 عاماً

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN)-- أكدت أكاديمية الفنون الجميلة الفرنسية، الثلاثاء، عن وفاة مصمم الأزياء الفرنسي، بيير كاردان، عن عمر 98 عاماً، وفقاً لبيان نشرته الأكاديمية عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الأكاديمية: "يشعر السكرتير الدائم، لوران بيتيتغيرارد، وأعضاء أكاديمية الفنون الجميلة بحزن عميق لإعلان وفاة زميلهم بيير كاردان. وكان قد تم انتخابه في 12 فبراير/شباط 1992 لرئاسة بيير دوكس".

ووُلد كاردان في إيطاليا في عام 1922، وعمل لدى كريستيان ديور، كما أنه حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي عام 1983.

قد يهمك أيضاً

كيف يرى بيير كاردان ابن الـ97 عاماً الموضة في عام 2069؟

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.