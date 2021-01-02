نشر السبت ، 02 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى توقف العمل في مختلف المشاريع في جميع أنحاء العالم، لكن من المقرر أن يستقبل هذا العام مجموعة مثيرة من المبان الجديدة.

ومن غير المرجح أن تعكس هذه المشاريع، التي صُممت منذ أعوام، أولويات التصميم الجديدة التي ستظهر نتيجة فيروس "كوفيد-19".

ومع ذلك، فهي تتماشى إلى حد كبير مع الروح المستدامة من الناحية المدنية لأفضل جوانب الهندسة المعمارية المعاصرة في العالم.

ومن المتاحف إلى مبان مخصصة للفنون المسرحية، إليك أكثر المباني المنتظرة من قبل CNN التي سيتم افتتاحها أو إكمالها في 2021.

مكتبة "Far Rockaway"، نيويورك

مكتبة "Far Rockaway" في نيويورك. تصوير: Snøhetta

ستستبدل هذه المكتبة العامة المذهلة محل مكتبة صغيرة وشهيرة كانت موجودة سابقاً في الموقع ذاته.

وستكون مساحة المبنى 20 ألف قدم مربع (1،860 متر مربع تقريباً).

وسوف يتدفق الضوء من خلال مثلث من الزجاج عند المدخل، وعبر قشرتها الشفافة اللافتة للنظر أيضاً.

ووفقاً لمهندسي المشروع من "Snøhetta"، وهي الشركة النرويجية التي تقف وراء المطعم الرائد تحت الماء "Under"، يعكس اللون الذهبي للمبنى لون سماء لونغ آيلاند.

مركز تايبيه للفنون المسرحية، تايبيه

مركز تايبيه للفنون المسرحية. Credit: OMA/Chris Stowers

بعد 8 أعوام من بدء البناء، من المقرر وأخيراً الانتهاء من بناء مركز تايبيه للفنون المسرحية بحلول منتصف 2021.

ووصلت الكلفة التقديرية للمبنى اللافت للنظر إلى حوالي 192 مليون دولار.

وسيكون هذا المبنى، الذي يتزين جانبه بكرة شبيهة بكوكب، معلماً معاصراً للعاصمة التايوانية.

"Aquarela"، كيتو

مشروع "Aquarela" في كيتو. Credit: Jean Nouvel/Ateliers Jean Nouvel/Alberto Medem/Humboldt Arquitectos S.L.

ويُعد "Aquarela" من بين أحدث مشاريع المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، وهو عبارة عن مجمع سكني يتكون من 650 وحدة في حي كومبايا في عاصمة الإكوادور، كيتو.

ويتكون المجمع من عدة هياكل منفصلة تتكون من 9 طوابق تلف حولها سلسلة من الشرفات الطويلة.

وتهدف تفاصيلها الحجرية والخشبية، والمساحات الخارجية الخضراء إلى عكس التضاريس الجبلية الخضراء والاندماج فيها.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى في أوائل 2021، وقد تمتد المرحلة الثانية حتى 2022، وفقاً لشركة نوفيل.

فندق "Green Solution House"، روني

فندق "Green Solution House" في روني. Credit: 3XN/GXN

سترحب الدنمارك قريباً بما يُوصف بأنه أول فندق إيجابي مناخياً (climate positive)، ما يعني أن المبنى مصمم لتوفير كربون أكثر مما ينبعث منه على مدار عمره.

ويتكون الهيكل بالكامل تقريباً من الخشب، وأُعيد تدوير الكثير منه باستخدام مخلفات من قطاع البناء وصناعة الأثاث.

بيت الموسيقى الهنغارية، بودابست

بيت الموسيقى الهنغارية في بودابست. Credit: Sou Fujimoto Architects

وصُمم هذا المتحف والمكان الموسيقي والمركز التعليمي من قبل المهندس المعماري الياباني الشهير سو فوجيموتو، وهو من التصاميم البارزة من مشروع "Liget Budapest Project"، وهو عبارة عن إصلاح جذري لأكبر حديقة عامة في العاصمة المجرية.

ويهدف المبنى إلى الاحتفال بالتقاليد الموسيقية الغنية للبلاد، لكنه يعمل أيضاً على جذب زوار الحديقة إلى المرافق العامة، إذ يساعد التصميم الشفاف على إزالة الفاصل بين الداخل والخارج إلى حد كبير.

مسكن "Our Domain" للطلبة، أمستردام

مسكن "OurDomain" للطلبة، أمستردام. Credit: OZ/Marcel van der Burg

يُقدم هذا الحرم الجامعي السكني الجديد في هولندا، الذي يحتوي على 1500 شقة تقريباً، لطلبة أمستردام وسائل راحة مشتركة، ومناظر طبيعية خضراء ربما حلم بها جيل والديهم.

وتأمل "OZ Architect"، وهي شركة التصميم التي تقف وراء المشروع، في أن يؤدي إدخال مساكن الطلاب إلى إحياء منطقة تجارية هيمن عليها حتى الآن مباني مكتبية.

"Floating Music Hub"، ساو فنسنتي

"Floating Music Hub"، ساو فنسنتي. تصوير: Courtesy NLÉ/photo by Kriolscope

على مدار العقد الماضي، حاولت مجموعة الهندسة المعمارية والعمران "NLÉ" طرقاً مبتكرة للبناء بسرعة وبتكلفة منخفضة على المياه.

وتم استخدام نظام "Makoko Floating"، الذي صممته الشركة بنفسها، بالفعل لبناء مدارس في نيجيريا وبلجيكا.

وهو يسمح للبناة المحليين بتجميع وحدات خشبية صُنعت مسبقاً في إطارات عائمة على شكل حرف "A".

مسرح " Sunac Guangzhou Grand Theatre"، قوانغتشو

مسرح "Sunac Guangzhou Grand Theatre"، قوانغتشو. Credit: Anciens Huang/Steven Chilton Architects/Chong-Art Photography

استوحي هذا المسرح في مدينة قوانغتشو جنوب الصين، الذي يشتمل على ألفي مقعد، من نسيج الحرير المطرز المنساب.

وهو أيضاً إشارة إلى تاريخ المدينة كمركز للتجارة، والرسوم الشبيهة للوشوم للفنان زانغ هونغ في، التي تزين رسوماته الذهبية سطحه الأحمر الجريء.

وفي الداخل، بنيت ساحة دائرية لاستضافة عروض "360 درجة" عندما يتم افتتاح المبنى المكتمل في 2021.