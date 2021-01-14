شركة في الهند تحول الهواء الملوث إلى بلاط بناء أنيق..كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاني الهند من أسوأ تلوث للهواء في العالم، فهي موطن لـ 21 مدينة من بين أكثر 30 مدينة تلوثاً في العالم، ويقتل الهواء السام فيها أكثر من مليون شخص كل عام.

ويعود ذلك جزئياً لأن الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي ثاني أكبر منتج للطوب في العالم، وتساهم "قمائن الطوب"، التي تمثل نسبة 20% من انبعاثات الكربون الأسود على مستوى العالم، بشكل كبير في مدى تلوث الهواء في الهند.

وقد صُدم المهندس المعماري الهندي، تيجاس سيدنال، لاكتشاف دور صناعة البناء في أزمة تلوث الهواء، مشيراً إلى أنهم كمهندسيين معماريين، لديهم مسؤولية عن الكثير من تلوث الهواء، وبإمكانهم فعل ما هو أفضل.

وبعد أن عقد العزم على جعل صناعة مواد البناء أكثر استدامة ومعالجة أزمة تلوث الهواء في الهند، أطلق سيدنال شركة التصميم "Carbon Craft Design" في عام 2019. وتعمل الشركة الناشئة على استخراج الكربون الأسود من الهواء الملوث من أجل عملية أفضل لإعادة التدوير، وصنع قطع بلاط بناء أنيقة مصنوعة يدوياً.

وغالباً ما يحتوي الهواء المحيط بالمدن الهندية على مستويات عالية بشكل خطير من الجسيمات الدقيقة، المعروفة باسم "الجسيمات المعلقة 2.5"، والتي تم ربطها بأمراض الرئة والقلب، ويمكن أن تضعف الوظائف الإدراكية والمناعة.

تستخدم الشركة مكبساً هيدروليكياً لتشكيل الكربون، والرخام والأسمنت، في بلاط أحادي اللون Credit: Credit: Carbon Craft Design

وفي عام 2019، أعلنت نيودلهي حالة طوارئ صحية عامة بعد تعرضها لمستويات قياسية من الضباب الدخاني.

وتشتمل مادة "الجسيمات المعلقة 2.5" على الكربون الأسود، وهي مادة يمكنها امتصاص طاقة من الشمس تزيد بمليون مرة عن ثاني أكسيد الكربون في الأيام أو الأسابيع التي تبقى بها في الغلاف الجوي.

ويقول الخبراء إن تقليل الملوثات مثل الكربون الأسود، يمكن أن يساعد في إبطاء الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء.

وتستكشف العديد من الشركات الإمكانات التجارية لاستخراج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن القليل منها يركز على عنصر الكربون الأسود، وفقاً لما قاله سيدنال.

ويشرح سيدنال :"وجدنا طريقة لإضافة قيمة إلى هذا الكربون المستعاد باستخدامه كصبغة في بلاط الكربون".

البناء باستخدام التلوث

يمكن أن يساعد بلاط الأرضيات المصممة من قبل "Carbon Craft Design"، والمصنوع من الكربون الأسود المستخرج من الهواء الملوث، في مكافحة أزمة تلوث الهواء في الهند. Credit: Credit: Carbon Craft Design

ولإنشاء بلاط الكربون، دخلت "Carbon Craft Design" في شراكة مع "Graviky Labs"، وهي شركة هندية أنشأت سابقاً "Air Ink"، وهي تقنية تستخرج السخام الكربوني من السيارات والمصانع، وتحوله إلى حبر وطلاء.

وتستخدم شركة "Graviky Labs" جهاز مرشح لالتقاط السخام الكربوني من عادم الديزل ومولدات الوقود الأحفوري، وإزالة الملوثات مثل المعادن الثقيلة والغبار من السخام، وإعطاء الكربون المنقى إلى "Carbon Craft Design" على هيئة مسحوق.

وقال مؤسس الشركة، أنيرود شارما، لـ CNN: "تنظر Graviky Labs إلى التلوث كمورد"، موضحاً أن "الشركة تعد واحدة من الشركات القليلة في العالم التي تستخرج انبعاثات الكربون وتحولها إلى مواد جديدة".

وتمزج شركة التصميم "Carbon Craft Design" بين الكربون المستخرج، والإسمنت، ونفايات الرخام من المحاجر لإنتاج بلاط أحادي اللون.

ويقول سيدنال إن الشركة تهدف إلى ضمان احتواء كل بلاطة على نسبة 70%، على الأقل، من النفايات. وتبيع البلاط للمهندسين المعماريين وتجار التجزئة مقابل 29 دولاراً للمتر المربع، وهو سعر مرتفع مقارنة ببلاط السيراميك العادي.

ومع زيادة إنتاج الشركة، يأمل سيدنال في خفض الأسعار وإنتاج مجموعة أرخص من بلاط الكربون، قائلاً: "نريد أن نصل لقطاع الأسعار المعقولة، فالاستدامة ليست مقتصرة فقط على النخبة".

رسم هذه اللوحة الجدارية في هونغ كونغ الفنان كاراتو باستخدام تقنية "Air Ink" Credit: Credit: courtesy caratoes

ومنذ إطلاق البلاط الأول قبل عام، قام عملاء "Carbon Craft Design" بتضمين علامات الأزياء العالمية، وشركات الهندسة المعمارية في الهند.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قامت الشركة بتعديل متجر علامة الأزياء الرياضية "أديداس" في مومباي، حيث غُطيت الجدران والأرضية ببلاط الكربون.

ويصف المهندس المعماري مانان جالا، الذي صممت شركته متجر "أديداس"، بلاط الكربون بأنه "الأفضل" في صناعة مواد البناء.

وقال جالا إنه بالإضافة إلى كونه مستداماً، "يتمتع المنتج بقوة أفضل من بلاط الإسمنت التقليدي بسبب محتوى الكربون"، مضيفاً أن "الشعور الخام والريفي يؤثر على السحر العام".

وتعمل شركة "Carbon Craft Design" حالياً على زيادة الاستثمار، وتأمل في بدء التوزيع في أوروبا هذا العام.