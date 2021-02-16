دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد التحرر من الإجراءات الرسمية المصاحبة للإعلان التقليدي عن انتظار مولود ملكي، لجأ الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس، إلى صديقهما للكشف عن الخبر يوم الأحد.

وكانت النتيجة صورة بسيطة بالأبيض والأسود للزوجين، وهما يحدقان في عيون بعضهما البعض تحت أشعة الشمس الشتوية، ويد ميغان مسترخية برفق على بطنها البارز، الذي كان مخفياً عن الأنظار حتى الآن.

ولكن بالنسبة للمصور الذي التقط الصورة، فإن الإعلان عن انتظار الطفل الثاني لدوق ودوقة ساسكس كان بمثابة أحدث نقلة في مسيرته لتوثيق وصناعة التاريخ.

وأوضح ميسان هاريمان، صديق الزوجين، أنه التقط تلك الصورة عن بعد، على جهاز "آي باد".

ويقع مقر هاريمان في لندن، بينما يعيش دوق ودوقة ساسكس في ولاية كاليفورنيا، بعد انفصالهما عن العائلة المالكة البريطانية العام الماضي.

وعقب نشر الصورة، كتب هاريمان معلقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ميغ، كنت هناك في حفل زفافك لأشهد بدء قصة الحب هذه، ويشرفني يا صديقتي أن ألتقط لها صورة وهي تنمو"، وتابع "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس على هذا الخبر السار!"

وفي العام الماضي، أصبح هاريمان أول مصور من أصحاب البشرة السمراء يصور غلاف عدد سبتمبر/ أيلول الأكثر أهمية من مجلة "فوغ" البريطانية.

وقد ظهر في هذا العدد لاعب كرة القدم الإنجليزي ماركوس راشفورد، وعارضة الأزياء البريطانية أدوا أبواه إضافةً إلى عدد من النشطاء البارزين الآخرين.

وقد كانت مهمة مناسبة لهاريمان، الذي أصبح مصوراً محترفاً فقط في عام 2016 بعد مسيرة مهنية في مجال التمويل، والذي دفعته صور احتجاجات "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية إلى الظهور في عام 2020.

وقال هاريمان لـCNN في أغسطس/ آب العام الماضي، بعد أن انتشرت العديد من الصور التي التقطها خلال الاحتجاجات في المدينة: "من خلال عدستي رأيت قلب لندن النابض".

وإحدى هذه الصور تضمنت لاعبة الهوكي الإنجليزية دارسي بورن، خارج السفارة الأمريكية، وهي تحمل لافتة كتب عليها "لماذا إنهاء العنصرية مطروح للنقاش؟".

وأيد كل من هاري وميغان حركة "حياة السود مهمة".

وقال هاري في أكتوبر /تشرين الأول الماضي: "لقد وعيت لنفسي، لأنني لم أكن على دراية بالعديد من المشكلات داخل المملكة المتحدة، ولكن على مستوى العالم أيضاً".

ولم تكن لقطة الزوجين هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء هاريمان لتقديم الإعلان الملكي للعالم.

وفي عام 2019، التقط هاريمان صورة للأميرة بياتريس أميرة يورك وإدواردو مابيلي موزي، مرة أخرى بالأبيض والأسود، لإرفاقها مع إعلان خطوبتهما.

وقال هاريمان لمجلة فوغ عن التجربة: "لا يمكنك أن تكون متوتراً عندما يكون الأشخاص مرتاحين للغاية".

وأشار هاريمان إلى أنه يطلق على عدسته اسم "الباحث عن الحقيقة"، موضحاً: "هذا بالضبط ما تم التقاطه، شخصان وجدا ملاذهما الآمن في بعضهما البعض".

كما استدعت صورته لهاري وميغان، سواء عن قصد أم لا، صورة رسمية من حفل زفافهما في عام 2018، التقطها المصور أليكسي لوبوميرسكي، وتُظهر هذه الصورة أيضاً الزوجين وهما يستلقيان في وضعية مماثلة، بعد لحظات من زواجهما.

وقال متحدث باسم الزوجين يوم الأحد: "يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيصبح أخاً أكبر"، مضيفاً "دوق ودوقة ساسكس يشعران بسعادة غامرة لأنهما يتوقعان طفلهما الثاني".

ويأتي هذا الإعلان بعد 37 عاماً تقريباً من إعلان الأمير تشارلز والأميرة ديانا عن توقعهما لطفلهما الثاني، الذي كان الأمير هاري.