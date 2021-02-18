ريانا تنشر صورة عارية الصدر وتثير الجدل في الهند بقلادة "غانيشا"

من مغنية بوب إلى ناشطة إنسانية وسفيرة سياحية.. من هي ريانا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه المغنية العالمية ريانا اتهامات بالإساءة وعدم مراعاة المشاعر الثقافية والدينية بعد نشر صورة لنفسها عارية الصدر، وهي مرتدية قلادة الإله الهندوسي "غانيشا".

ونشرت ريانا صورتها عبر حسابيها على "تويتر" و"إنستغرام"، الثلاثاء، وظهرت مرتدية شورت الملاكم (بوكسر) من علامتها التجارية للملابس الداخلية "Savage X Fenty".

وارتدت المغنية العالمية جواهر بنفسجية، بالإضافة إلى قلادة يبدو أنها مرصعة بالألماس لإله لديه رأس الفيل. وبذلك، وُصفت ريانا بأنها "غير محترمة" من قبل بعض الهندوس ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات المختلفة على صورة المغنية العالمية، إذ كتب أحدهم: "هل يمكننا التوقف عن إضفاء الطابع الجنسي على دين الناس من أجل التأثير.. أنا فقط لا أفهم الغرض من وجود عقد الإله غانيشا كجزء من حملة الملابس الداخلية".

وكتب شخص آخر: "ثقافتنا ليست زيك".

ولكن، لم تكن جميع التعليقات سلبية، حيث قال أحدهم: "لا أمانع ارتدائك هذا طالما تحترمين الديانة الهندوسية".

وأعيد تغريد صورة ريانا أكثر من 40 ألف مرة عبر "تويتر"، وأكثر من 100 ألف تعليق على الصورة في حسابها على "إنستغرام".

ولم ترد "Savage X Fenty" فوراً على طلب CNN بالتعليق على قلادة الإله "غانيشا". ولكن، يظهر على موقع العلامة التجارية أنه تيم بيع شورت الملاكم بالكامل.

ويمثل الإله "غانيشا" الحكمة والنجاح، وعادة ما يتم تصنع لوحات أو تمثاثيل الآلهة في الهند، حتى تستخدم لمساعدة المصلين على التواصل معهم.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ريانا انقساماً بالآراء في الهند.

وحدث هذا الجدال بعد أسبوعين فقط من تعبير ريانا عن دعمها للمزارعين المحتجين على قوانين الزراعة الجديدة في البلاد.

ونشرت ريانا حينها رابطاً لقصة CNN حول قطع الإنترنت في نيودلهي بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمزارعين، وعلقت عليها قائلة: "لماذا لا نتحدث عن هذا؟!"

وسارع عدد من المعلقين إلى ربط قلادة "غانيشا" بموقف المغنية العالمية من الاحتجاجات.

وكتب رام كادم، وهو عضو حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في البلاد: "أمر مروع أن نرى سخرية ريانا بشكل مخز من إلهنا الهندوسي المحبوب غانيشا.. هذا يرينا أن ريانا ليس لديها أي فكرة أو احترام للثقافة والتقاليد الهندية أو حتى قضايانا هنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام ريانا بالاستحواذ الثقافي. ففي عام 2019، واجهت المغنية العالمية رد فعل عنيف على الإنترنت بعد إطلالتها بجلسة تصوير لمجلة "هاربر بازار" بنسختها الصينية.

وكان الهدف من المنشور حينها هو إظهار ما يحدث عندما تقابل أيقونة الموضة الغربية أصالة الشرق.

وواجهت "Savage X Fenty" انتقادات من بعض المسلمين أيضاً، بعد استخدام كلمات حديث نبوي في أغنية خلال حفل عرض أزياء لملابس داخلية في أكتوبر/ تشرين الأول.