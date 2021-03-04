دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدًم حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، لمحة عما قد تبدو عليه حفلات الجوائز في عام 2021، إذ أنه جمع بين لحظات السجادة الحمراء التقليدية، والأزياء الزاهية من المنزل.

وبينما تم تصوير مجموعة من مقدمي الحفل وهم يصلون بشكل شخصي، إما في "غرفة قوس القزح" في نيويورك، أو في "ذا بيفرلي هيلتون" في لوس أنجلوس، إلا أنه تم بث العديد من أكثر الإطلالات البارزة خلال الليلة بشكل افتراضي، أو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل العرض.

وكان من بين هذه الإطلالات فستان أحمر من علامة "Molly Goddard" ارتدته الممثلة البريطانية روزاموند بايك، مع جزمة سوداء.

واستخدمت بايك جزمتها لإنشاء لحظة خاصة بها على السجادة الحمراء عبر "إنستغرام"، إذ أنها خرجت من مصعد بفندق، وقامت بركلة عالية قبل توجهها للفوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي بفضل عن أدائها في "I Care a Lot".

إطلالة الممثلة إيما كورين. Credit: Greg Williams

وكانت هناك الكثير من الألوان الزاهية، وإطلالات تراوحت من الريش، إلى تطريزات متقنة، إذ نشر النجوم صورهم الأنيقة على موقعي "إنستغرام"، و"تويتر".

واختارت الممثلة كالي كوكو، المرشحة عن دورها في فيلم "The Flight Attendant"، فستاناً فضياً لامعاً من علامة "Oscar de la Renta".

يتجسد سحر هوليوود القديم في إطلالة الممثلة أماندا سيفريد. Credit: Marcus Mam

واختارت الممثلة أماندا سيفريد أيضاً ارتداء فستان من العلامة ذاتها، وجسدت إطلالتها سحر هوليوود القديم.

وأبهر بعض الفائزين الكبار في الأمسية الأشخاص بذوقهم من منازلهم، مثل الفنانة أندرا داي، والتي نشرت صوراً لها في فستان حريري من مجموعة "Spring/Summer Haute Couture" لعام 2021 من "شانيل".

الفنانة أندرا داي. Credit: Myriam Santos

وأما الممثلة إيما كورين، التي حصلت على جائزة "غولدن غلوب" لتأديتها دور الأميرة ديانا في مسلسل "The Crown"، إذ ظهرت بإطلالة ذات طابع ملكي بفستانها المصمم خصيصاً، والذي كان من علامة "Miu Miu".

إطلالة الممثلة أنجيلا باسيت. Credit: Jennifer Austin/Getty Images

وأما النجوم الذين كان لديهم الحظ بما فيه الكفاية للسير على السجادة الحمراء، فارتدى أولئك أيضاً الألوان الزاهية.

وارتدت الممثلة أنجيلا باسيت فستاناً بكتف واحد من علامة "دولتشي آند غابانا"، بينما تزينت الفنانة سينثيا إريفو بفستان بلون أخضر من علامة "فالنتينو".

تزينت الفنانة سينثيا إريفو بفستان بطابع مستقبلي. Credit: Christopher Polk/NBC/Getty Images

وأذهل العديد من النجوم الجمهور بملابس سهرة سوداء أنيقة وسط كل الألوان، منهما المضيفتان تينا فاي، وإيمي بولر.

وبينما يشير حدث السجادة الحمراء لحفل جوائز "غولدن غلوب" إلى ما يمكن توقعه في الغالب في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي تم تأجيله إلى أبريل/نيسان، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا سيظل صحيحاً.

كانت هناك أزياء رجالية لافتة للنظر أيضاً. وتُظهر الصورة إطلالة النجم دان ليفي. Credit: Courtesy Lewis Mirrett

وأظهر حفل الأحد أن النجوم على استعداد للظهور، سواءً كانوا على السجادة الحمراء أم لا.