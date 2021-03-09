دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحيت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ذكرى الأميرة الراحلة ديانا من خلال ارتداء قطعة من مجوهرات الأخيرة خلال مقابلتها المثيرة للجدل مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري.

وفي أول ظهور تلفزيوني كبير لها مع زوجها الأمير هاري، منذ تركهما لأدوارهما في العائلة المالكة البريطانية، تظهر ميغان وهي ترتدي سوار التنس الماسي اللامع الذي كان مُلكاً للأميرة ديانا الراحلة.

وبحسب ما ورد من قبل العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة "كارتييه"، فقد ارتدت الأميرة ديانا سوارها في الأماكن العامة عدة مرات قبل وفاتها، ويُعتقد أن هاري أخذ الأحجار من السوار ذاته لصنع خاتم الخطوبة الذي قدّمه لميغان في عام 2017.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ميغان ذلك السوار، إذ ظهرت به من قبل خلال جولة ملكية في عام 2018، كما ارتدت خاتماً كان مُلكاً لوالدة هاري قبل حفل زفاف الثنائي في العام ذاته.

شوهدت ديانا، أميرة ويلز، وهي ترتدي السوار ذاته خلال حفل دار كريستيز للمزادات عام 1997 Credit: Credit: Tim Graham Library/Getty Images

وخلال مقابلة واسعة النطاق، بُثت مساء الأحد عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال الأمير هاري لوينفري إن الأميرة ديانا كانت ستشعر "بالحزن الشديد" بشأن قرار الزوجين بالتخلي عن العائلة المالكة.

وأوضح الأمير هاري قائلاً: "أعتقد أنها كانت ستشعر بالغضب الشديد من الطريقة التي انتهى بها الأمر، والحزن الشديد، ولكن في النهاية، كل ما كانت ستريده هو أن نشعر بالسعادة"، مضيفاً أنه "أحسّ بوجودها طوال هذه العملية برمتها".

وطُرح موضوع المجوهرات أيضاً خلال المقابلة الخاصة التي استمرت مدتها ساعتين، حيث كشفت ميغان أن الملكة أعطتها هدية من أقراط اللؤلؤ وقلادة مطابقة في أول لقاء مشترك بينهما.

إيماءات إلى الماضي

وكان ارتداء سوار الأميرة ديانا واحداً بين عددٍ من التصريحات المتعلقة بالأزياء التي أدلت بها ميغان خلال المقابلة التي تناولت قرارها هي والأمير هاري بالتخلي عن العائلة المالكة البريطانية.

كما ارتدت ميغان عقداً من الذهب والزبرجد لمصممة المجوهرات البريطانية بيبا سمول.

وأكملت دوقة ساسكس، التي تنتظر مولودها الثاني، إطلالتها بأقراط لصائغ المجوهرات الكندي بيركس.

وفي حديثها إلى مجلة "تاون آند كانتري" البريطانية، قبل مقابلة الزوجين على شبكة "سي بي إس"، قالت سمول إن ميغان "ساهمت في إبراز الأزياء والمجوهرات الأخلاقية من خلال اختيار علامات تجارية مثل علامتنا التجارية".

وأضافت سمول: "ميغان جلبت الوعي إلى جمهور أوسع بشأن ما تعنيه الأخلاقيات وسبب أهميتها".

واكتسبت ميغان سمعة طيبة في اختيار العلامات التجارية الأخلاقية والمستدامة، إذ ارتدت فستاناً شهيراً من تصميم البريطانية ستيلا مكارتني، والتي تعد من رائدات الموضة المسؤولة، خلال حفل الاستقبال المسائي يوم زفافها.

وعن فستانها الأسود الذي أطلّت به خلال مقابلتها مع وينفري، فهو من علامة "أرماني" ومصنوع بالكامل من الحرير في إيطاليا. ويُوصف الثوب، المطرز بزهور اللوتس، بحسب الملصق بأنه "حسي بلمسة رقيقة وراقية".