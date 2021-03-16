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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستحضر الجناح البرازيلي لمعرض "إكسبو 2020" حوض الأمازون، في صحراء دبي.

وبما أن نهر الأمازون، الذي يُعد الأكبر في العالم، يجري في البرازيل، ليس من الغريب أن تكون المياه أبرز ملامح الجناح البرازيلي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمعرض "إكسبو 2020" بدبي عبر الإنترنت.

حوض الأمازون في صحراء دبي

صورة تخيلية لجناح البرازيل في "إكسبو 2020 دبي". Credit: JPG.ARQ

ويُعد مصدر الإلهام الرئيسي في الجناح مياه البرازيل، وأنهارها، وأشجار المانغروف، وفقاً لما قاله المهندس المعماري وراء تصميم الجناح، جوزيه باولو غوفيا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وفي داخل الجناح، سيمشي الزائر بين مساحة مغطّاة بهيكل فولاذي، ونسيج أبيض خفيف يشكلان معاً شاشة عرض ضوئي توفر تجربة غامرة.

مصدر الإلهام الرئيسي في الجناح هو مياه البرازيل، وأنهارها، وأشجار المانغروف. Credit: JPG.ARQ

وأما الأرضية، فهي مغطاة بمرآة مياه ضحلة ترحب بالزوار.

وعندما يأتي الأمر لتصميم الجناح من الخارج، قال غوفيا، وهو من شركة "JPG.ARQ": "يسمح النسيج الشفاف للضوء الداخلي بإنارة المبنى مثل المصباح، مجسداً المناظر الطبيعية لحديقة إكسبو".

ستكون الأرضية مغطاة بمرآة مياه ضحلة ترحب بدخول الزوار. Credit: JPG.ARQ

واستُلهم هذا الجناح الفريد من أجنحة أخرى قامت بتمثيل البرازيل، والعمارة البرازيلية في المعارض الدولية الأخرى.

تجربة حسية غامرة

واجهة الجناح. Credit: JPG.ARQ

وعند زيارة الجناح البرازيلي، ستشعر كما لو أنك انتقلت لتقف في أكبر نهر في العالم بفضل التجربة الغامرة التي ستخضع لها حواسك.

وستتحقق التجربة الحسية في جناح البرازيل عبر عرض الصور على جميع واجهات المبنى الخارجية.

صورة تخيلية لتفاصيل من داخل الجناح. Credit: JPG.ARQ

وإلى جانب ذلك، ستنشط معدّات الصوت هذه التجربة الحسيّة لدى الزوار.

وبمساعدة التجارب السمعية، والبصرية، سيتمكن الزوار من الدخول إلى مرآة المياه التي تغطي الأرضية بالكامل.

سيوفر الجناح تجربة حسية غامرة. Credit: JPG.ARQ

وقال غوفيا: "نحن نطور أيضاً بالتعاون مع مهندسينا نظاماً سيوفر للزائر تجربة الإحساس بعبق البرازيل، مثل رائحة التربة الرطبة".

وصُمم الجناح ليُستخدم بعدة طرق أثناء الليل، والنهار.

وفي النهار، سيُنير الجناح شمس منطقة الخليج.

وستبث المياه المتلئلئة التي تغطي الأرض الحيوية في الجناح.

ومع غروب الشمس كل يوم، سيتم تشغيل أجهزة العرض ليشع الجناح نوراً يرسم ملامح المساحات الخضراء لحدائق "إكسبو" المحيطة، ويدعو الزوار إلى استكشاف المساحات الغامرة في الجناح.

الاستدامة في الجناح البرازيلي

وتُعد الاستدامة من التحديات الأساسية التي نواجهها في العالم اليوم، وهي واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية في معرض "إكسبو 2020" بدبي.

ويتواجد الجناح البرازيلي في منطقة الاستدامة للمعرض، وهو يتناول موضوع الاستدامة عبر طريقة تصميمه، وبنائه، إضافةً إلى المواد التي يستخدمها، بحسب ما قاله غوفيا.

والجناح عبارة عن مبنى مسبق الصُنع، وسيجري تفكيكه لاحقاً.

وتتميز كل المواد المستخدمة في البناء تقريباً بإمكانية إعادة تدويرها، أو إعادة استخدامها بعد ختام المعرض.