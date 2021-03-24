استعادة لوحة لبانكسي في إيطاليا سرقت من مسرح باتاكلان في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت لوحة للفنان مجهول الهوية، بانكسي، تُكرم العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة رقماً قياسياً جديداً، إذ أنها بيعت بمبلغ 16.7 مليون جنيه إسترليني (أي 23.1 مليون دولار) في دار "كريستيز" بلندن.

وتُظهر لوحة "Game Changer" طفلاً صغيراً يلعب بدمية لممرضة ترتدي عباءة وكمامة.

وفي سلة مجاورة، تظهر دمى لأبطال خارقين مثل الرجل الوطواط، والرجل العنكبوت، وهي منسية.

لوحة "Game Changer" للفنان بانكسي. Credit: From Christie's

وتبرع فنان الشارع الغامض باللوحة إلى مستشفى جامعة "ساوثهامبتون" في مايو/أيار من عام 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

وبيع العمل مقابل أكثر من أربعة أضعاف السعر الذي تم تقديره له، والذي وصل إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني (أي 4.8 مليون دولار).

وضاعف هذا العمل الرقم القياسي السابق الذي حققه بانكسي تقريباً عن طريق لوحة "Devolved Parliament" التي بيعت مقابل 9.9 مليون جنيه إسترليني (أي 13.6 مليون دولار) في دار "سوذبي" للمزادات في عام 2019.

وتُظهر تلك اللوحة السياسيين البريطانيين على هيئة قردة شمبانزي في مجلس العموم.

وسيتم التبرع بعائدات اللوحة إلى مستشفى جامعة "ساوثهامبتون"، إضافةً إلى المنظمات الصحية، والجمعيات الخيرية في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لدار المزادات.

وحتى الآن، كانت لوحة "Game Changer" تُعرض فقط في المستشفى.

وعندما تبرع بانكسي بالعمل، وضع الفنان معها ملاحظة حملت العبارة التالية: "شكراً على كل ما تقومون به. وأتمنى أن يضيء هذا المكان قليلاً، حتى لو كان باللونين الأبيض والأسود فقط".

ووصفت دار "كريستيز" العمل بأنه يجسد "القيم البسيطة، والعالمية التي أصبحت في الصدارة خلال الجائحة، أي الأسرة، والمنزل، والوقت الذي يقضيه المرء مع الأحباء".

ولم تكن هذه اللوحة العمل الوحيد المتعلق بالجائحة من الفنان.

وبعد 3 أشهر من تبرعه لتلك اللوحة، ترك الفنان رسومات لفئران ترتدي الكمامات في مترو أنفاق لندن.

وأُزيلت تلك الأعمال لانتهاكها السياسة الصارمة لمكافحة الغرافيتي لهيئة النقل في لندن.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ترك بانكسي لوحة جدارية تُدعى "!!Aachoo" لامرأة تعطس بعنف على جانب منزل في "توترداون".