دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعرض أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي"، انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست، علناً للبيع بأكثر من مليون دولار.

وسيكون حذاء "نايكي إير ييزي 1"، الذي ظهر به مغني الراب الأمريكي لأول مرة في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين، في عام 2008، من بين أغلى الأحذية الرياضية التي ظهرت في السوق على الإطلاق، وفقاً لدار سوذبي للمزادات، التي تنظم عملية البيع.

ووُصف زوج الحذاء في بيان صحفي أنه "واحد من أكثر الأحذية الرياضية قيمة وأكثرها رواجاً في الوجود"، وسيُطرح الحذاء في إطار عملية بيع الخاص بعد عرضه في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم تكشف دار "سوذبي" للمزادات عن سعر طلب محدد، على الرغم من أنها قالت إنها قيمت السلعة "بما يزيد عن مليون دولار".

وعلى الرغم من عدم وجود سجل معروف لمبيعات الأحذية الرياضية الخاصة، إلا أن السعر المكون من سبع أرقام قد يتجاوز بكثير الرقم القياسي الحالي للسعر البالغ 615،000 دولار، والذي تم تحديده في دار "كريستيز" في مايو/ أيار عام 2020 لزوج من حذاء "نايكي إير جوردن 1"، الموقع من قبل أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، في عام 1985.

يأتي زوج الحذاء في صندوق خشبي مخصص يحمل تصميم ليزر ونقش مارك سميث، مصمم الحذاء الرياضي Credit: Credit: Sotheby's

ويأتي النموذج الأولي من حذاء "ييزي"، الذي طرح في السوق من قبل جامع الأحذية الرياضية رايان تشانغ، بمقاس حذاء رقم 12، وهو مقاس حذاء ويست.

وبحسب ما ذكره براهم واتشتر، رئيس قسم ملابس الشارع والمقتنيات الحديثة لدى دار سوذبي للمزادات، فإن التقييم مستمد من التأثير الثقافي للعلامة التجارية.

وقال واتشتر عبر البريد الإلكتروني: "زوج الحذاء هذا مهم لتطوير امتياز علامة ييزي، التي أصبحت إحدى أهم العلامات التجارية للأحذية الرياضية ونمط الحياة في التاريخ".

ولادة رمز للحذاء الرياضي

حصد كاني ويست أربعة جوائز غرامي في تلك الليلة، بما في ذلك أفضل ألبوم راب Credit: Credit: Robyn Beck/AFP/AFP via Getty Images

وانتشرت شائعات عن خط أحذية ويست المرتقب لمدة عام تقريباً قبل أدائه في حفل الغرامي عام 2008. وعندما صعد مغني الراب على خشبة المسرح مرتدياً زوجاً من حذاء مصنوع من الجلد الأسود الناعم، أثار شعار "نايكي" ضجة كبيرة بين المعجبين وعشاق الأحذية الرياضية.

وفي ذلك الوقت، كان ويست قد أصدر للتو ألبوم الاستوديو الثالث، والذي بيع منه نحو مليون نسخة.

وخلال أدائه العاطفي في الحفل، أدى أغنية "Hey Mama" لتكريم والدته، دونا ويست، التي توفيت قبل ثلاثة أشهر فقط.

وصممت النماذج الأولية في عام 2007 في ولاية أوريغون الأمريكية، وكانت النماذج الأولية نسخة مبكرة من "نايكي إير ييزي 1"، والتي طرحت للبيع في عام 2009. وبيعت في الأصل بسعر 215 دولاراً للزوج، على الرغم من أن إعادة البيع عبر منصة "eBay" يمكن أن تصل اليوم إلى 8000 دولار.

ولم يتم طرح التصميم الذي ظهر به ويست لأول مرة خلال حفل الغرامي في السوق. ولكن في عام 2017، ظهر زوج من الحذاء للبيع في متجر التجزئة للأحذية الرياضية القابلة للتحصيل، حيث بيع مقابل 100،000 دولار.

وتعتبر نماذج الأحذية الرياضية من مخلفات شراكة إبداعية لم تعد موجودة، حيث قامت "ييزي" بنقل إمبراطوريتها التشغيلية من علامة "نايكي" إلى "أديداس" في عام 2013.