دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي السنوية عن أسماء الفائزين بمسابقتها لعام 2021، وذهبت اثنتان من أفضل الجوائز للمصورين اللذين أعادا تصور التحيزات في كيفية توثيق الثقافة والتاريخ.
واختيرت المصورة الزيمبابوية تاماري كوديتا ضمن الفئة المفتوحة لنيل لقب مصورة العام 2021، وهي فئة تكريم للصور الفردية، ومنحت جائزة نقدية قدرها 5،000 دولار عن صورتها الفائزة "أفريقية من العصر الفيكتوري".
ونال المصور الوثائقي البريطاني كريغ إستون لقب "مصور العام"، وحصل على الجائزة النقدية التي تبلغ 25 ألف دولار عن سلسلته بعنوان "بنك توب" (Bank Top)، التي تضم صوراً باللونين الأبيض والأسود، وتلتقط صورة إنسانية لمجتمع صغير في بلدة بلاكبرن التي تقع بشمال إنجلترا.
وفي عام 2007، أشار المسلسل الوثائقي الاستقصائي "بانوراما" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية إلى الانقسامات التي تحدث في بلدة بلاكبرن، والتي تركت السكان الآسيويين يعيشون "حياة منفصلة".
وبعد مرور 10 أعوام، وجدت الإذاعة البريطانية البلدة "أكثر انقساماً".
ورداً على تقارير وسائل الإعلام التي تصور البلدة على أنها "الأكثر انعزالًا" في بريطانيا، دعا متحف ومعرض الفنون في بلاكبرن الفنانين والكتاب إلى التعاون مباشرة مع السكان لتقديم صورة أصيلة عن حياتهم اليومية، بحسب ما ذكرته منظمة التصوير الفوتوغرافي العالمية، التي تنظم جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، في بيان صحفي.
وبالتعاون مع الكاتب والأكاديمي عبد العزيز حافظ، ركز المصور إيستون على حي "بنك توب" في بلاكبرن، وابتكر مشروعاً "لفهم الانقسامات التي يمكن أن يخلقها هذا النوع من اللغة، أي قصة هم ونحن"، حسبما ذكره إيستون عبر البريد الإلكتروني.
ويضيف إيستون: "ما وجدناه في الواقع كان مكاناً للتجمع، حيث اجتمع الناس من جميع أنحاء العالم، لعقود عديدة، وأنشأوا مجتمعاً مستقراً وحيوياً، ويستمر في الترحيب بالوافدين الجدد في تضامن".
وتتحدى المصورة كوديتا القوالب النمطية أيضاً، إذ تصور لقطتها بعنوان "أفريقية من العصر الفيكتوري" امرأة من أصحاب البشرة السمراء ترتدي فستاناً ضخماً على الطراز الفيكتوري، وتحدق في الكاميرا بينما تمسك بأواني الطبخ التقليدية لشعب "الشونا" في زيمبابوي.
وتعكس الصورة التراث المزدوج الخاص بالمصورة، في إشارةً إلى أصلها من الشونا والثقافة الغربية التي اندمجت فيها، وفقاً لما أشارت إليه كوديتا عبر البريد الإلكتروني.
وأوضحت كوديتا: "يهدف عملي إلى إظهار إمكانية سرد التاريخ بعدة طرق".
وأشارت كوديتا إلى أن السرد الأفريقي عرض تحت الوحدة ذاتها من التجانس الثقافي، مضيفةً أنها تأمل في "إظهار التجربة الأفريقية على أنها نسيج منسوج في الوقت الفعلي من قبل كل واحد منا".
ومن بين الفائزين الآخرين بشكل عام، حصل الطالب الجنوب أفريقي كوينراد هاينز تورلاج على جائزة مصور العام لفئة الطلاب 2021 عن سلسلته "مزارعون صغار"، واختير المصور الهندي بوبارون باسو للفوز بجائزة مصور العام عن فئة الشباب لعام 2021 عن صورته "لا مهرب من الواقع".
ويمكن مشاهدة الأعمال الفائزة وأعمال المتأهلين للتصفيات النهائية من خلال معرض افتراضي، وفي فيلمٍ وثائقي جديد، كما تتوفر نسخة رقمية من ألبوم الأعمال المشاركة.
ويأمل إيستون أن تؤدي مساهمته الفوتوغرافية إلى فهم أعمق للأوقات التي نعيشها.
ويضيف إيستون: "عندما أفكر فيما تعلمته عن العالم من المصورين الوثائقيين العظماء في الماضي، أعتقد أنه من الضروري أن نواصل فحص مجتمعنا ومشاركة قصصنا على نطاق واسع".