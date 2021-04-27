دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي السنوية عن أسماء الفائزين بمسابقتها لعام 2021، وذهبت اثنتان من أفضل الجوائز للمصورين اللذين أعادا تصور التحيزات في كيفية توثيق الثقافة والتاريخ.

واختيرت المصورة الزيمبابوية تاماري كوديتا ضمن الفئة المفتوحة لنيل لقب مصورة العام 2021، وهي فئة تكريم للصور الفردية، ومنحت جائزة نقدية قدرها 5،000 دولار عن صورتها الفائزة "أفريقية من العصر الفيكتوري".

تعكس الصورة الفائزة عن الفئة المفتوحة بعنوان "أفريقية من العصر الفيكتوري" التراث المزدوج للمصورة تاماري كوديتا تصوير: © Tamary Kudita, Zimbabwe, Open Photographer of the Year, Open competition, Creative, Sony World Photography Awards 2021

ونال المصور الوثائقي البريطاني كريغ إستون لقب "مصور العام"، وحصل على الجائزة النقدية التي تبلغ 25 ألف دولار عن سلسلته بعنوان "بنك توب" (Bank Top)، التي تضم صوراً باللونين الأبيض والأسود، وتلتقط صورة إنسانية لمجتمع صغير في بلدة بلاكبرن التي تقع بشمال إنجلترا.

كريغ إيستون، من المملكة المتحدة، الفائز بلقب "مصور العام"، في مسابقة المحترفين، عن فئة البورتريه، جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021 تصوير: © Craig Easton, United Kingdom, Photographer of the Year, Professional competition, Portraiture, Sony World Photography Awards 2021

وفي عام 2007، أشار المسلسل الوثائقي الاستقصائي "بانوراما" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية إلى الانقسامات التي تحدث في بلدة بلاكبرن، والتي تركت السكان الآسيويين يعيشون "حياة منفصلة".

وبعد مرور 10 أعوام، وجدت الإذاعة البريطانية البلدة "أكثر انقساماً".

ورداً على تقارير وسائل الإعلام التي تصور البلدة على أنها "الأكثر انعزالًا" في بريطانيا، دعا متحف ومعرض الفنون في بلاكبرن الفنانين والكتاب إلى التعاون مباشرة مع السكان لتقديم صورة أصيلة عن حياتهم اليومية، بحسب ما ذكرته منظمة التصوير الفوتوغرافي العالمية، التي تنظم جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، في بيان صحفي.

سيمون ترامونت، من إيطاليا، الفائز في مسابقة المحترفين عن فئة البيئة، جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021 تصوير: © Simone Tramonte, Italy, Winner, Professional competition, Environment, Sony World Photography Awards 2021

وبالتعاون مع الكاتب والأكاديمي عبد العزيز حافظ، ركز المصور إيستون على حي "بنك توب" في بلاكبرن، وابتكر مشروعاً "لفهم الانقسامات التي يمكن أن يخلقها هذا النوع من اللغة، أي قصة هم ونحن"، حسبما ذكره إيستون عبر البريد الإلكتروني.

ويضيف إيستون: "ما وجدناه في الواقع كان مكاناً للتجمع، حيث اجتمع الناس من جميع أنحاء العالم، لعقود عديدة، وأنشأوا مجتمعاً مستقراً وحيوياً، ويستمر في الترحيب بالوافدين الجدد في تضامن".

وتتحدى المصورة كوديتا القوالب النمطية أيضاً، إذ تصور لقطتها بعنوان "أفريقية من العصر الفيكتوري" امرأة من أصحاب البشرة السمراء ترتدي فستاناً ضخماً على الطراز الفيكتوري، وتحدق في الكاميرا بينما تمسك بأواني الطبخ التقليدية لشعب "الشونا" في زيمبابوي.

أنس الخربوطلي من سوريا، الفائز في مسابقة المحترفين 2021 عن فئة الرياضة، جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021 تصوير: Credit: © Anas Alkharboutli, Syrian Arab Republic, Winner, Professional competition, Sport, Sony World Photography Awards 2021

وتعكس الصورة التراث المزدوج الخاص بالمصورة، في إشارةً إلى أصلها من الشونا والثقافة الغربية التي اندمجت فيها، وفقاً لما أشارت إليه كوديتا عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت كوديتا: "يهدف عملي إلى إظهار إمكانية سرد التاريخ بعدة طرق".

وأشارت كوديتا إلى أن السرد الأفريقي عرض تحت الوحدة ذاتها من التجانس الثقافي، مضيفةً أنها تأمل في "إظهار التجربة الأفريقية على أنها نسيج منسوج في الوقت الفعلي من قبل كل واحد منا".

حصل كوينراد هاينز تورلاج، من جنوب أفريقيا، على جائزة مصور العام لفئة الطلاب، جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021 تصوير: © Coenraad Heinz Torlage, Student Photographer of the Year, Academy of Design and Photography, South Africa, Student Competition, Sony World Photography Awards 2021

ومن بين الفائزين الآخرين بشكل عام، حصل الطالب الجنوب أفريقي كوينراد هاينز تورلاج على جائزة مصور العام لفئة الطلاب 2021 عن سلسلته "مزارعون صغار"، واختير المصور الهندي بوبارون باسو للفوز بجائزة مصور العام عن فئة الشباب لعام 2021 عن صورته "لا مهرب من الواقع".

اختير بوبارون باسو من الهند للفوز بجائزة مصور العام عن فئة الشباب لعام 2021 عن صورته بعنوان "لا مهرب من الواقع" تصوير: © Pubarun Basu, India, Youth Photographer of the Year, Youth competition, Composition and Design, Sony World Photography Awards 2021

ويمكن مشاهدة الأعمال الفائزة وأعمال المتأهلين للتصفيات النهائية من خلال معرض افتراضي، وفي فيلمٍ وثائقي جديد، كما تتوفر نسخة رقمية من ألبوم الأعمال المشاركة.

ويأمل إيستون أن تؤدي مساهمته الفوتوغرافية إلى فهم أعمق للأوقات التي نعيشها.

ويضيف إيستون: "عندما أفكر فيما تعلمته عن العالم من المصورين الوثائقيين العظماء في الماضي، أعتقد أنه من الضروري أن نواصل فحص مجتمعنا ومشاركة قصصنا على نطاق واسع".