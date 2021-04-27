دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيع أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي"، انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست بمبلغ 1.8 مليون دولار في مزاد خلال عملية بيع خاصة، ما يجعله أغلى حذاء رياضي في العالم.

وقد تجاوز الحذاء تقييمه الأصلي البالغ مليون دولار، وحقق أعلى سعر مسجل علنياً لأي زوج من الأحذية الرياضية، بحسب ما أكدته دار سوذبي للمزادات في بيان يوم الاثنين.

وعرض مغني الراب الأمريكي نموذج حذاء ييزي الأولي لأول مرة في عام 2008 بحفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين، على الرغم من أن النموذج لم يصل أبداً إلى رفوف المتاجر.

واليوم، تؤكد دار سوذبي للمزادات أنه أول حذاء رياضي مسجل يتم بيعه بأكثر من مليون دولار.

وحصلت منصة "ريرز" على الحذاء الخاص بويست بمقاس 12، وهي منصة استثمار تتيح للمستخدمين الاستثمار في الأحذية الرياضية المرغوبة للغاية.

وقال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة "ريرز"، جيروم ساب، في بيان صحفي إن شراء الحذاء الذي ظهر خلال حفل جوائز الغرامي كان أشبه بشراء "قطعة من التاريخ".

وأضاف ساب: "هدفنا من شراء مثل هذا الحذاء الأيقوني هو زيادة إمكانية الوصول وتمكين المجتمعات التي خلقت ثقافة الأحذية الرياضية بأدوات لاكتساب الحرية المالية من خلال منصة ريرز".

وأشار براهم واتشتر، رئيس قسم ملابس الشارع والمقتنيات الحديثة لدى دار سوذبي للمزادات، في بيان إلى أن البيع "يلقي الكثير من الضوء على إرث كانيي كأحد أكثر مصممي الأحذية الرياضية تأثيراً في عصرنا".