دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يكشف سيناريو لفيلم "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back"، كيف بقيت حبكة الفيلم سرية عن بعض ممثليه الأساسيين.. ماذا حصل؟

سيُباع النص، الذي يعود إلى الممثل ديفيد براوز، في مزاد هذا الشهر من قبل دار "إيست بريستول" للمزادات، في المملكة المتحدة.

وتوفي الممثل في نوفمبر/ تشرين الثاني عن عمر يناهز الـ 85 عاماً.

Credit: Credit: Courtesy Auctioneer of East Bristol Auctions

ولعب براوز دور دارث فيدر في ثلاثية حرب النجوم، مرتدياً خوذة وبدلة سوداء.

ولكن، قدم الممثل جيمس إيرل جونز صوت شخصية براوز، حيث قال أحد أشهر سطور فيدر في حديث موجه إلى لوك سكاي ووكر: "أنا والدك".

ورغم ذلك، يحذف النص المقدم إلى براوز هذه الحبكة الرئيسية، مع استبدالها بسطور مختلفة.

ويقول النص الذي استلمه براوز: "لوك، سنكون الأقوى في المجرة. سيكون لديك كل ما يمكن أن تريده.. لا تقاوم.. هذا هو مصيرنا".

وقال بائع في دار "إيست بريستول" للمزادات، آندي ستو، لـCNN، إن الكشف عن العلاقة الأسرية التي تجمع بين الأب وابنه يعتبر أمراً في غاية السرية.

وأوضح: "أعتقد أن الأشخاص الوحيدين الذين كانوا يعلمون بالحقيقة هم ثلاثة أو أربعة أعضاء من فريق التمثيل".

Credit: Credit: PictureLux/The Hollywood Archive/Alamy

وقام الممثل الأمريكي جونز بإلقاء صوت شخصية فيدر بعد أن اعُتقد أن لهجة براوز لم تكن مناسبة للجزء.

ووفقاً لدار المزادات، اعتقد براوز أنه سيؤدي صوت فيدر أثناء تصوير فيلم "حرب النجوم: الحلقة الرابعة - أمل جديد"، عام 1977، لكنه تفاجأ عندما علم أن خطوطه قد دُبلجت.

وقال ستو: "لقد تم توظيفه بسبب سماته الجسدية إلى حد كبير".

وكان براوز شغوفاً بكمال الأجسام، حيث تم تتويجه كبطل بريطاني في رفع الأثقال عدة مرات خلال الستينيات.

وساعدت شخصيته ولياقته البدنية على منحه أدواراً مثل الوحوش والأشرار في مختلف البرامج التلفزيونية والأفلام، مثل فيلم الرعب "فرانكشتاين" لعام 1970 وفيلم "كاري أون هنري" لعام 1971.

ومن المقرر أن يتم البيع بتاريخ 4 مايو/ أيار، وهو ما يعرف بـ"يوم حرب النجوم".

ومن المتوقع أن يتم بيع النسخة غير المكتملة من نص "The Empire Strikes Back"، والذي يحمل علامة "فيدر" في الجزء العلوي من كل صفحة، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 3,490 دولاراً و5,580 دولاراً.