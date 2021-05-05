تعرّف إلى أغلى منازل المشاهير من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما حان الوقت لمايلي سايرس أن تزين منزلها الذي تبلغ مساحته 6800 قدم مربع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والذي اشترته العام الماضي، توجهت المغنية الأمريكية إلى واحدة من الأشخاص الذين يعرفونها حق المعرفها، أي والدتها ومديرة أعمالها، تيش سايرس.

وخلال مقابلة حصرية عبر الإنترنت مع مجلة "Architectural Digest"، قالت مايلي إن "أفضل ميزة تتمتع بها أمي كأم وكمصممة داخلية هي فهمها وعدم إصدارها الأحكام".

وأوضحت مايلي أن والدتها تجعل من أي أمر تحلم به واقعاً، حتى وإن لم يكن متسقاً مع أسلوبها.

وأشارت مايلي إلى أن والدتها تصمم لإخوتها أيضاً قائلة :"لست الوحيدة التي تستعين بأمي كمصممة داخلية، كلنا الخمسة نفعل، بالطريقة ذاتها التي ترعانا بها، إنها تريد فقط ما هو الأفضل لنا، وإنشاء مساحات تعكس هويتنا هو الأفضل لصحتنا النفسية، ولتعزيز إبداعنا وقدرتنا على كتابة الأغاني".

تبث غرفة الاستراحة الخاصة بمايلي سايرس جمالية أسلوب موسيقى الروك أند رول Credit: Jenna Pefley/AD

ومن خلال العمل مع شريك التصميم مات ساندرز، قالت تيش إنها تضع جانباً ذوق الديكور المفضل لديها، أي أسلوب "بوهو شيك" الغجري، وأبقت جمالية أسلوب "الروك أند رول" المفضل لدى مايلي في مقدمة أفكارها أثناء تزيين منزل ابنتها المكون من 6 غرف نوم و7 حمامات.

وغُطيت الجدران بوجوه نمر علامة "غوتشي" وطباعة جلد النمر المتدفقة، وتم إضفاء لمسة "جنونية" من خلال طلاء السقوف، والغرف المضاءة بعلامات النيون والتركيبات الإيطالية القديمة.

وأوضحت تيش أن أهم جزء في التصميم بالنسبة لها هو أنه "عندما تدخل إلى منزل شخص ما، أريدك أن تعرف من يقيم هناك، وما هي شخصيته، وماذا يحبون، وما يشبههم"، وأضافت: "أنا أعرف مايلي جيداً، ونحن مقربتان للغاية، لذلك تمكنت حقاً من تحقيق ذلك (في التصميم)".

غرفة النوم هي واحدة من أكثر المساحات هدوءاً في منزل مايلي سايرس بمدينة لوس أنجلوس Credit: Jenna Pefley/AD

ورغم أن علامة مايلي التجارية الفخمة تم تمثيلها جيداً في التصميم، إلا أن العديد من المساحات، بما في ذلك غرفة النوم، والمطبخ، والفناء، تبدو أكثر تقييداً، وزُينت بأنماط وألوان باهتة، وهي تشير إلى أسلوب فندق راقٍ بدلاً من ملاذ نجمة غناء الروك.

وأشارت تيش إلى أنها ومايلي ومات يشكلون معاً فريقاً صغيراً رائعاً لأنهم دائماً يتفقون على أن ما يبدو إضافياً يعني أنه إضافي.

وأوضحت مايلي أن هذا لا يعني أنه لا توجد فرصة لعدم إرجاع "عنصر واحد" في وقت ما قائلة: "تعتقد أمي أنه لا يوجد شيء دائم، وأنه لا يوجد شيء لا يمكن التراجع عنه".

وأضافت مايلي:"يتخذ الناس خيارات جريئة في حياتهم، وفي بعض الأحيان تنجح هذه المقامرة وتجلب لك ثروة طيبة، وأحياناً لا تنجح، ولكنها مخاطرة نحن على استعداد لتحملها في أسلوب حياتنا، وهذا ينعكس في هذا التصميم".