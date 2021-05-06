بصورة واحدة..مصور ألماني يمزج الليل والنهار بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يكمن جزء من جمال التصوير الفوتوغرافي في التقاط لحظة خاصة واحدة من المحتمل ألا تظهر بنفس الطريقة مرة أخرى. وبينما أن هذا هو ما يجعل كل صورة فريدة من نوعها، يمكن للصورة العادية وحدها أن تتجمد فقط لجزء من الثانية.

وفي محاولة لتوسيع ما يمكن التقاطه بواسطة عدسة الكاميرا، قام المصور الألماني فلوريان كريشباومر، في عام 2011 بتصوير أول فيديو بفاصل زمني لأفق دبي، متطلعاً إلى التقاط الانتقال بين ساعات مختلفة من النهار والليل، ومن الغسق إلى الفجر والعكس.

لقطة بانورامية من النهار إلى الليل لمنطقة دبي مارينا مع غروب الشمس بينهما Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

ويزخر أفق دبي بالمعالم العمرانية المذهلة مثل أطول برج في العالم، أي برج خليفة، وبذلك تواصل إبهار العالم بأبراجها الملتوية وهياكلها الفاخرة.

ويشرح كريشباومر لموقع CNN بالعربية أنه غالباً فقط عندما ترى عدة ساعات مضغوطة في بضع ثوانٍ، حينها يمكن للبشر حقاً فهم التغيير في الضوء والألوان الذي يحدث خلال فترة 24 ساعة من اليوم، وكانت تقنية الفاصل الزمني هي الوسيط المثالي لجعل هذا ممكناً.

في هذه الصورة لموقع "ذا بوينت" نخلة جميرا، تم تصوير جزء من الألعاب النارية وغروب الشمس قبل 6 أشهر. Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

ولكن في أوائل عام 2020، خطر لكريشباومر سؤال، وهو ماذا لو كان بالإمكان الجمع بين ساعات الليل والنهار في صورة واحدة؟ حينها بدأ العمل على ما أصبح يُعرف بسلسلة "Timeblend Dubai"، أي "امتزاج الزمن في دبي".

وكان من المهم بالنسبة إلى كريشباومر تغطية مجموعة واسعة مما تقدمه دبي والمناطق المحيطة بها، ونتيجة لذلك تغطي السلسلة العديد من مناظر الحديثة في دبي، مثل وسط مدينة دبي، ومنطقة دبي مارينا، ومنطقة نخلة جميرا.

حي الفهيدي التاريخي ضمن سلسلة "امتزاج الزمن في دبي" Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وفي الوقت ذاته، حرص كريشباومر على توثيق الأجزاء التاريخية في المدينة، مثل حي الفهيدي التاريخي، وبرج الساعة ديرة.

وأشار كريشباومر إلى أنه عندما بدأ العمل على المشروع تعلّم الكثير عن كيفية تأثير الضوء على المشهد، وكيف تبدو بيئتنا مختلفة خلال دورة الـ24 ساعة.

ويقول كريشباومر: "كان عليّ أن أتعلم كيف أقرر أي أجزاء من التركيبة تعمل بشكل أفضل في الليل، وأيها أفضل خلال النهار، وأي وقت من اليوم هو الأفضل لجو معين أحتاج إلى التقاطه، وعدد الصور المختلفة التي أحتاجها لإنشاء مزيج سلس، ولن يسمح ضوء نهار واحد وصورة ليلية واحدة بذلك".

لقطة بعنوان "الغطاء الأبيض" تبرز مشهد أفق دبي خلال مزيج بين ساعات الليل والنهار Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وكان الهدف النهائي من سلسلة "امتزاج الزمن في دبي" هو السماح لعين المشاهد بالتجول خلال التغييرات في المشهد حيث يتدفق الليل والنهار إلى بعضهما البعض في انتقال واحد مستمر لا يكون واضحاً للمراقب عادةً، ولكنه يبدو طبيعياً تماماً، حسبما ذكره كريشباومر.

وبدأ كريشباومر التقاط الصور لمشروعه بين أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول عام 2020، وكانت عملية طويلة استغرقت ساعات طويلة من استكشاف المواقع، والتصوير، والتحرير، وإعادة التصوير، وإعادة التحرير، والطباعة.

برج الساعة ديرة ضمن سلسة "امتزاج الزمن قي دبي"، وهو معلم تاريخي في دبي ويقع في منطقة ديرة Credit: Florian Kriechbaumer / @djflore

وتتضمن جميع الأعمال في السلسلة ما لا يقل عن 6 صور فردية، التُقطت في أوقات مختلفة من اليوم وغالباً في أيام مختلفة، وأحياناً دُمجت حوالي 20 صورة في صور واحدة.

ومن الواضح أن هذا يعني قضاء الكثير من الوقت في الموقع أو العودة عدة مرات للحصول على نتائج مرضية.

ولم يخل المشروع من التحديات، ويوضح كريشباومر أن الانتقال من النهار إلى الليل كان من بين أبرزها، إذ كان يجب عليه أن دمج الصور مع بعضها البعض بشكل مثالي، والعمل حول الأشياء المتحركة، والأضواء، والأشخاص، والتغييرات الأخرى التي حدثت بين أوقات التقاط الصور.

ويضيف كريشباومر: "يعني ذلك في بعض الأحيان العودة وإعادة تصوير الموقع نفسه لالتقاط قطعة مفقودة أو استبدال جزء من العمل النهائي الذي لم يكن تماماً كما كان يدور في مخيلتي".

وتُعرض صور السلسلة حالياً حتى 16 مايو/أيار في بهو زعبيل هاوس ذا غرينز باي جميرا في دبي كجزء من مبادرة "Project Art" الجديدة، والتي تم إطلاقها مؤخراً لتمكين الفنانين المحليين من عرض أعمالهم في مكان عام، وفقاً لما ذكره المصور الألماني.