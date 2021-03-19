"نور الرياض"..السعودية تشهد انطلاق احتفالية تبرز إبداع فن الضوء

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احتفالية "نور الرياض"
Credit: @NoorRiyadhFest

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، انطلاق احتفالية "نور الرياض" والتي تضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بأنحاء مدينة الرياض.

وتضمنت الاحتفالية مشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، منهم 23 من الفنانين السعوديين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وتمثل احتفالية "نور الرياض"، أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت"، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض.

ويقدم احتفال نور الرياض عدداً من الأعمال الفنية العامة الموزعة في أنحاء مدينة الرياض، ومنها معرض "نور على نور" الذي يتعقّب تاريخ فن الضوء حتى ستينات القرن الماضي، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية والورش والفعاليات.

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