"نور الرياض"..السعودية تشهد انطلاق احتفالية تبرز إبداع فن الضوء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، انطلاق احتفالية "نور الرياض" والتي تضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بأنحاء مدينة الرياض.

احتفال #نور_الرياض يبث الإلهام والإبداع في ١٣ موقعاً في أنحاء المدينة، نورونا واستمتعوا بأجمل الأعمال الفنية والفعاليات https://t.co/jRH9IHQ9Pu

وتضمنت الاحتفالية مشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، منهم 23 من الفنانين السعوديين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

قصرُ سلوى يسطعُ بالنور.. ويتوهجُ بالضوء.. في القلب من حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، ضمن فعاليات #نور_الرياض. https://t.co/bQE4voojn1

وتمثل احتفالية "نور الرياض"، أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت"، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض.

انطلق اليوم معرض "نورٌ على نور" بمركز المؤتمرات في مركز الملك عبدالله المالي ضمن فعاليات احتفال #نور_الرياض والذي يستمر حتى 12 يونيو، ليفتح لزوّاره نوافذ من إبداع فنّ الضوء https://t.co/Uo2mPxVW9K

ويقدم احتفال نور الرياض عدداً من الأعمال الفنية العامة الموزعة في أنحاء مدينة الرياض، ومنها معرض "نور على نور" الذي يتعقّب تاريخ فن الضوء حتى ستينات القرن الماضي، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية والورش والفعاليات.