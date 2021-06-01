الكشف عن خطط لبناء ثاني أطول مبنى في العالم في روسيا.. كيف سيبدو؟

من برج خليفة إلى إمباير ستيت.. إليكم تاريخ ناطحات السحاب والسباق نحو السماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة معمارية اسكتلندية عن خطط لبناء ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، في سانت بطرسبرغ، بروسيا.

ومن المقرر أن يقف البرج، الذي أطلق عليه اسم"مركز لاختا 2" على ارتفاع 703 متر، وسيحتل المرتبة الثانية بعد برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ويعد أطول مبنى في العالم، وفقاً لبيان صحفي صادر عن استوديو التصميم المعماري "Kettle Collective".

ومع ذلك، فإن ناطحة السحاب المخطط لها ستضم أعلى طابق في العالم مخصص للسكن، بالإضافة إلى منطقة عرض لمشاهدة المناظر المحيطة على ارتفاع 590 متراً.

وعلى سبيل المقارنة، فإن ثاني أطول مبنى حالياً، وهو برج شنغهاي، يقف على ارتفاع 632 متراً، ويبلغ ارتفاع برج شارد في لندن 310 أمتار.

وسيقف "مركز لاختا 2" وسط ضواحي سانت بطرسبرغ بجوار مركز لاختا الأصلي، وهو أطول مبنى في أوروبا والذي يبلغ ارتفاعه 462 متراً، ويضم المقر الرئيسي لشركة الطاقة "غازبروم".

سيقف البرج المخطط له وسط ضواحي مدينة سانت بطرسبرغ الروسية تصوير: Courtesy Kettle Collective

ويتولى المهندس المعماري توني كيتل مسؤولية التصميم في المشروع، كما أنه قام بتصميم مركز لاختا خلال فترة عمله في شركة الهندسة المعمارية "RMJM".

وقال كيتل في البيان الصحفي: "سيكون مركز لاختا الجديد نموذجاً للتصميم المستدام للمشاريع العالمية الشاهقة"، مضيفاً: "سيكون لديه أفضل تصميم منخفض الطاقة في فئته ومزيجاً من الاستخدامات التي ستخلق مساحة ردهة عمودية مع مركز نابض بالحياة باعتباره قلب لهذه المنطقة التجارية الجديدة".

وسيضم "مركز لاختا 2" مساحات مكتبية، وأماكن إقامة بالإضافة إلى مساحات استرخاء عبر 150 طابقاً.

وأضاف كيتل أن "التصميم يعد جمالي وعملي على حد سواء، إذ سيقلل من قوى الرياح الكبيرة التي ستؤثر على الهيكل، وبالتالي ستقلل حجم العناصر الهيكلية المطلوبة داخل المبنى".

ومن جانبه، أوضح العضو المنتدب لاستوديو التصميم المعماري "Kettle Collective" كولين بون أن هذه الشراكة تعد مهمة للغاية بالنسبة إلى استوديو Kettle Collective في وقت تشهد فيه الصناعة تحدياً عالمياً كبيراً وسط التعامل مع تأثير الجائحة.

وكان مركز لاختا الأصلي أول مبنى "فائق" في سانت بطرسبرغ، ويبلغ ارتفاعه 300 متر أو أكثر. ويعد الهيكل ناطحة سحاب في أقصى شمال العالم، وفقاً لما ذكره مطوروه.

ويلتف البرج المكون من 87 طابقاً بزاوية 90 درجة من أساسه إلى قمته، مثل إبرة متعرجة، ما يجعله واحداً من أطول الأمثلة في العالم لتصميم ناطحة سحاب "ملتوية".