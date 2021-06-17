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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتعرض علامة الأزياء العملاقة "زارا" لانتقادات شديدة بعد أن أرسلت المصممة الرئيسية للأزياء النسائية في الشركة، فانيسا بيريلمان، رسائل تحريضية إلى عارض الأزياء الفلسطيني قاهر حرحش عبر موقع "إنستغرام".

ويشارك حرحش محتوى مؤيد للفلسطينيين على حسابه في "إنستغرام"، ويبدو أن بيريلمان ردت على منشور عبر رسالة مباشرة له الأسبوع الماضي.

وتنص صورة التُقطت لرسالة بيريلمان إلى حرحش على التالي: "ربما لو كان شعبك متعلماً، لما فجروا المستشفيات والمدارس التي ساعدت إسرائيل بدفع ثمنها في غزة".

تُعد فانيسا بيريلمان المصممة الرئيسية للأزياء النسائية في "زارا". Credit: Greg Baker/AFP/Getty Images

وأضافت المصممة:"الإسرائيليون لا يعلمون الأطفال أن يكرهوا أو يرموا الحجارة على الجنود كما يقوم شعبكم".

وتأتي تصريحات بيريلمان بعد أقل من شهر من انتهاء الصراع الدموي الذي استمر لـ11 يوماً بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

ونفذ جيش الدفاع الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، ومن بينهم 65 طفلاً.

وأطلقت "حماس" آلاف الصواريخ إلى إسرائيل، واعترض نظام الدفاع الإسرائيلي العديد منها.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في إسرائيل.

وقالت المصممة: "لن أتوقف أبداً عن الدفاع عن إسرائيل".

وانتهت صلاحية قصص "إنستغرام" التي تمت فيها مشاركة لقطات الصور منذ ذلك الحين.

ونشر حرحش لاحقاً المزيد من اللقطات لرسائل بيريلمان، والتي تساءلت خلالها عن سبب قيام حرحش بتحميل رسائلها باستخدام خاصية القصص في حساب "إنستغرام" الخاص به، وقالت إنها تلقت تهديدات ضد أطفالها.

وكتبت بيريلمان: "أنا آسفة إذا بدأت هذه المعركة شيئاً أكثر مما ينبغي، ولكنها الآن تخرج عن نطاق السيطرة".

وأضافت: "أنا حرفياً أتلقى تهديدات قتل ضد أطفالي".

وأكدت بيريلمان أنها شعرت بـ"السوء الشديد" في سلسلة من الرسائل، وكتبت: "هذا ليس أنا"، مضيفةً أنها "آسفة للغاية".

وقالت المصممة: "آمل حقاً أن تسامحني".

وحاولت CNN التواصل بكل من بيريلمان وحرحش للحصول على تعليق. وحذفت بيريلمان حساب "إنستغرام" الخاص بها.

وأثارت المنشورات دعوات عبر الإنترنت لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد بيريلمان، ومقاطعة "زارا".

وتم إرسال بيان من متحدث باسم الشركة إلى CNN الأربعاء، ونص البيان على التالي:"لا تقبل زارا عدم احترام أي ثقافة، أو دين، أو بلد، أو عرق، أو مُعتقد. وزارا شركة متنوعة، ولن نتسامح أبداً مع أي نوع من التمييز".

وأضاف البيان: "نحن ندين هذه التعليقات التي لا تعكس قيمنا الأساسية المتمثلة في احترام بعضنا البعض، ونشعر بالأسف للإساءة التي تسببت بها. وبصفتنا شركة متنوعة، ومتعددة الثقافات، نحن ملتزمون بضمان بيئة عادلة وشاملة كجزء من قيم شركتنا".