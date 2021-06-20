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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تختار الفنانة ريانا ارتداء إطلالات جريئة سواءً كانت في حفل "ميت غالا"، أو على صفحات مجلة "فوغ".

ولكن، ليس من الواضح ما إذا كان عشاق خط الملابس الداخلية الخاص بها "Savage X Fenty" سيتحلون بالشجاعة ذاتها التي تتمتع بها المغنية عندما يتعلق الأمر بزوج من السراويل من نوع "leggings"، اجتاح الإنترنت هذا الأسبوع.

وليس السروال، المفتوح من الخلف، يغير مكانه في خط "اللانجري"، ولكنه مكشوف بشكل أكثر بقليل من الملابس العادية الخاصة بزيارة الصالة الرياضية.

انقسمت آراء معجبي الفنانة ريانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منتج من خط الملابس الداخلية الخاص بها "Savage X Fenty". Credit: From Savage X Fenty

وانقسمت آراء معجبي الفنانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أن السروال عبارة عن إضافة منعشة، عندما يأتي الأمر للملابس الرياضية، بينما شعر آخرون بالحيرة.

وكتبت المستخدمة "amberdrewstyles@" عبر موقع "تويتر": "نسي المشاهير أنه ليس لدى الجميع صالة ألعاب رياضية في منازلهم"، متسائلة: "من الشخص الذي سيرتدي ذلك؟".

شعر البعض بالحيرة من المنتج الجديد. Credit: From Savage X Fenty

ودافع بعض الأشخاص عن المنتج عبر منصة "تيك توك"، بينما كان آخرون أقل حماساً، وكتبت مُعلِّقة تدعى بيج عبارة: "هذا هو المكان الذي أرسم فيه الخط".

وأشار مستخدم آخر عبر "تويتر" إلى أنه قد يكون من الأفضل للأشخاص الذين يتسوقون للملابس المناسبة للصالات الرياضية تجنب الشراء من خطوط الملابس الداخلية.

وقالت المستخدمة "@annalise_webb" إنه "متجر للملابس الداخلية. وهو مخصص للملابس المثيرة، ليست للصالة الرياضية".

وقامت ريانا ومجموعة "LVMH" بإغلاق خط "Fenty Fashion House" للملابس في فبراير/شباط.

ومنذ ذلك الحين، ركزت المغنية جهودها على "Savage X Fenty" وخطوطها الخاصة بالجمال والعناية بالبشرة مثل "Fenty Beauty"، و"Fenty Skin".