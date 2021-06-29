رغم تضرره من انفجار مرفأ بيروت.. معرض يُنظم عرضًا يجسد التفاؤل بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مساحة فنية تضم رسومات ومنحوتات لـ 13 فنانًا في دبي. وقد يصعب على البعض تخيّل أن هذا العرض ينبض بالحياة، بعد نجاة المعرض المُنظم له من انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ العاصمة اللبنانية قبل أقل من عام.

ونظم معرض "Belvedere Art Space" الدولي للفن المعاصر ومقره بيروت، أول معرض دولي منبثق (pop-up)، بعنوان "LOUD"، في دبي (شاهد الفيديو أعلاه)

وقالت المديرة الإدارية لمعرض "Belvedere Art Space"، آل الشماع البطل، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الفن الذي يتواجد في المعرض لا يتعلق بالإنفجار، بل هو فن يبعث على الشعور بالسعادة".

وتتماشى الأعمال الفنية التي يحتضنها معرض "LOUD" مع تلك الفكرة.

وتتراوح الأعمال بين اللوحات الفنية الزاهية ومنحوتات تشجع الزوار على اللجوء لاستخدام خيالهم، وإكمالها بنفسهم.

وأشارت البطل إلى أن معرض "LOUD" مُخصص لذكرى زوجها حسام البطل الذي تُوفي في انفجار مرفأ بيروت، وهو من المؤسسين المشاركين لـ"Belvedere Art Spaces".

وقالت البطل إن المساحة الفنية التي شاركت في تأسيسها كانت حلماً بالنسبة لها وزوجها الراحل، مؤكدة: "اتخذت قرارًا بأن هذا حلمنا، وأنني لا يجب إيقافه".