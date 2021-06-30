الأسلوب الفريد للأميرة ديانا.. هذه بعض من أشهر لحظات الموضة لديها

بريطانيا تكشف أضخم عملة نقدية تصنعها منذ 1100 عام.. ما وزنها وقيمتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت سيارة قدمها الأمير تشارلز للأميرة ديانا كهدية خطوبة مقابل أكثر من 52 ألف جنيه إسترليني، أي 72 ألف دولار، في مزاد.

وبيعت السيارة، وهي من طراز "Ford Escort Ghia" من عام 1981، مقابل كلفة أعلى من النطاق الأدنى للسعر المتوقع بحوالي 30 ألف دولار.

بيعت سيارة قدمها الأمير تشارلز للأميرة ديانا كهدية خطوبة في مزاد. Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images

وكان من المتوقع أن تُباع السيارة مقابل مبلغ تتراوح قيمته بين 30 ألف جنيه إسترليني و40 ألف جنيه إسترليني (أي 41،500 دولار، إلى 55،400 دولار)، وفقاً للتقديرات.

ومع الرسوم، وصل السعر النهائي إلى 52،640 جنيه إسترليني (أي 72،800 دولار).

وصل سعر السيارة إلى 72 ألف دولار. Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images

ومنح الأمير تشارلز السيارة للأميرة ديانا في مايو/أيار من عام 1981 قبل شهرين من زفاف الثنائي، وفقاً لدار "Reeman Dansie" للمزادات.

واستخدمت الأميرة الشابة السيارة حتى أغسطس/آب من عام 1982.

تأتي السيارة مع تميمة على شكل ضفدع فضي على غطاء المحرك. Credit: Joe Giddens/Press Association via AP Images

وبيعت السيارة الثلاثاء برقم التسجيل، والطلاء، والراديو الأصلي.

وكانت السيارة "وسيلة النقل الشخصية للأميرة ديانا في بداية علاقتها بأمير ويلز، وهناك صور عديدة تُظهر قيادتها لها، وحتى مشاهدتها للأمير وهو يلعب البولو أثناء جلوسها داخلها"، وفقاً لما ذكرته دار المزادات في البيان.

وقال منظمو المزاد إن البائعة، التي لم تكشف عن اسمها، كانت من أشد المعجبين بالأميرة، كما أنها أبقت الأصول الملكية للسيارة سراً حتى عن أصدقائها.

وليست هذه المرة الأولى التي تُباع فيها سيارة للأميرة ديانا مقابل مبلغ مثير للإعجاب، إذ بيعت سيارة "Audi" المكشوفة الخاصة بها العام الماضي مقابل 80،300 دولار.